Υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην Τότεναμ ο Μπετανκούρ

Η Τότεναμ, μετά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κρίστιαν Ρομέρο, επέκτεινε και τη συνεργασία της και με τον Ροντρίγο Μπετανκούρ.

O Ουρουγουανός χαφ την Παρασκευή (3/10), υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του για δύο επιπλέον χρόνια έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 28χρονος Ουρουγουανός διεθνής μέσος έμενε ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, αλλά αποφάσισε να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου, που τού πρότεινε η διοίκηση των «Σπερς», παρά το έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Ιταλίας και της Ισπανίας.

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος στην Τότεναμ και το νέο συμβόλαιο είναι κάτι που ήθελα, όπως και η οικογένεια μου», δήλωσε ο διεθνής άσος, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη Γιουβέντους και από τότε έχει 122 συμμετοχές με την ομάδα του Λονδίνου.