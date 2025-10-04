Γκλάσνερ: «Δεν κοιτάμε το αήττητο ρεκόρ, αλλά πως θα πάμε να νικήσουμε και την Έβερτον»

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ μετά το αήττητο σερί 19 αγώνων που «τρέχει» η Κρίσταλ Πάλας σε όλες τις διοργανώσεις, θέλησε να προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας ότι προέχει το ματς με την Έβερτον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όλο αυτό το πιστώνονται οι παίκτες, γιατί αυτοί πρέπει να αποδώσουν στο γήπεδο και να δουλέψουν σκληρά ώστε να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά ειλικρινά, δεν μιλάμε για το σερί στις συναντήσεις μας ή στον αγωνιστικό χώρο.

Η προσέγγιση είναι η ίδια: Δεν πάμε στην Έβερτον για να πούμε «ας το επεκτείνουμε», πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Κάθε νίκη, κάθε καλή εμφάνιση, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και αυτό φαίνεται».

Η Έβετον είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεν θεωρώ ότι έχει δυσκολευτεί την φετινή σεζόν. Έφεραν ισοπαλία με τη Γουέστ Χαμ τη Δευτέρα, έχασαν οριακά από τη Λίβερπουλ, όπου μάλιστα είχαν πολύ καλή εμφάνιση.

Έχουν κάνει μερικές δυνατές προσθήκες, όπως τον Τζακ Γκρίλις. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, εξαιρετικός ντριμπλέρ, που βρίσκεται ψηλά και στη δημιουργία φάσεων».