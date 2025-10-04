Ο Αρτέτα φτάνει τους 300 αγώνες στον πάγκο της Άρσεναλ έχοντας το υψηλότερο ποσοστό νικών

Ο Μικέλ Αρτέτα φτάνει απέναντι στη Γουέστ Χαμ στον 300ό αγώνα του ως προπονητής της Άρσεναλ, με υψηλότερο ποσοστό νικών από οποιονδήποτε άλλον προκάτοχό του που είχε πάνω από 50 αγώνες.

Η Άρσεναλ έχει χάσει μόνο τέσσερα από τα τελευταία 42 εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League, αλλά οι μισές από αυτές τις ήττες ήταν εναντίον της Γουέστ Χαμ, η οποία αύριο θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τη νίκη στο βόρειο Λονδίνο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν.

Μια νίκη επί της Γουέστ Χαμ θα «έστελνε» την Άρσεναλ πάνω από τη Λίβερπουλ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, τουλάχιστον για λίγες ώρες.

Θα βελτίωνε επίσης περισσότερο το ποσοστό νικών του Αρτέτα (58%) σε όλες τις διοργανώσεις από τότε που ανέλαβε την ομάδα, ένα ποσοστό που είναι ακόμη καλύτερο από τις επιδόσεις των Αρσέν Βενγκέρ και Τζορτζ Γκρέιαμ.