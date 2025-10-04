Αισιόδοξος ο Ποστέκογλου: «Μπορώ να αλλάξω την τύχη της ομάδας»

Ο τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ μίλησε για την κακή αρχή της ομάδας του, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι μπορεί να γυρίσει την κατάσταση στα επόμενα παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Οι οπαδοί είναι απογοητευμένοι και έχουν κάθε δικαίωμα να εκφέρουν τη γνώμη τους. Άκουσα την άποψή τους. Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια στο ποδόσφαιρο! Υποθέτω ότι φταίει το κλίμα που επικρατεί και φαίνεται πως έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν είναι κάτι που μπορώ να ελέγξω.

Πρέπει απλώς να φροντίσω να νικήσουμε και πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω την τύχη της ομάδας. Καταλαβαίνω ότι το κλίμα δεν είναι καλό και κατανοώ τη στάση των ανθρώπων αυτή τη στιγμή, ειδικά απέναντί μου, αλλά αυτό ποτέ δεν ήταν κάτι που με ανησυχούσε. Είμαστε στη σωστή πορεία και όταν ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο, θα βρεθούμε σε καλό δρόμο».