Άλβαρο: «Δεν μας επηρέασε η προηγούμενη ισοπαλία, πάμε για νίκη με τον ΟΦΗ»

Ο Πέδρο Άλβαρο μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του Άρη με τον ΟΦΗ, τονίζοντας ότι η ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό δεν επηρέασε τους «κίτρινους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

Για το τι έδειξε στους «κίτρινους» ο απολογισμός που έκαναν μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό: «Πιστεύω ότι παίξαμε πραγματικά καλά σε αυτό το παιχνίδι! Δεχτήκαμε μόλις μία ή δύο ευκαιρίες από τον αντίπαλο. Δυστυχώς, όμως, κατάφερε να σκοράρει. Η εντύπωση είναι ότι εμείς βελτιωνόμαστε πολύ και διαρκώς κι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε».

Για το αν η καλή εμφάνιση της ομάδας στον προηγούμενο αγώνα σημαίνει ότι δεν άλλαξε η ψυχολογική διάθεση των παικτών, παρά την ισοπαλία: «Πράγματι, δεν άλλαξε κάτι στην ψυχολογική μας διάθεση με αυτή την ισοπαλία. Εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, όπως και πριν. Ξέρουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε ως ομάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε».

Σχετικά με τον ερχόμενο αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ σχολίασε: «Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε, όμως, ο Άρης και παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και σε αυτό που έχουμε μπροστά μας».

Για τη δυσκολία του ΟΦΗ να σκοράρει, όπως φάνηκε στα τέσσερα παιχνίδια που έχει παίξει ως τώρα στο πρωτάθλημα. Είπε επ’ αυτού: «Εμείς πρέπει να κοιτάζουμε τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο και όχι ο αντίπαλος. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα και κάθε αντίπαλος έχει διαφορά με τους άλλους».

Για το ότι και αυτό το παιχνίδι του Άρη θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο, για την πρόσβαση στο οποίο απαιτείται μακρινό ταξίδι και έξτρα ταλαιπωρία, τόνισε: «Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Εμείς εστιάζουμε στο παιχνίδι και μόνο σε αυτό. Θα πάμε εκεί για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».