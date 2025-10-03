Ελλάς Βερόνα και Σασουόλο μονομάχησαν στο «Stadio Marcantonio Bentegodi» για την 6η αγωνιστική της Serie A, με την δεύτερη να παίρνει τη νίκη με 0-1.

Η Ελλάς Βερόνα είχε τις στιγμές της, έπαιξε καλά για ένα ημίχρονο, αλλά πλήρωσε ακριβά ένα πέναλτι και έχασε τον αγώνα την στιγμή που έδειχνε πως μπορεί να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο αγώνας

Καταιγιστική ήταν η Βερόνα όσον αφορά τα σουτ προς την εστία του αντίπαλου, χωρίς όμως να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η Σασουόλο είχε λιγότερες προσπάθειες ωστόσο με την ίδια κατάληξη με τον αντίπαλο της, με το ημίχρονο να τελειώνει στο 0-0.

Οι Neroverdi ξεκίνησαν καλύτερα στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, αφού είχαν από νωρίς κάποια καλά σουτ χωρίς όμως να βρουν στόχο.

Παρόλα αυτά η Σασουόλο δεν σταμάτησε να ελπίζει και να ψάχνει κενούς χώρους, κάτι που απέδωσε στο 71'. Ο Πιναμόντι εκτέλεσε το πέναλτι, ο Μοντίπο απέκρουσε, όμως ο πρώτος πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Οι «Mastini» πάλεψαν να βρουν το γκολ που θα τους έδινε έστω την ισοπαλία, όμως η Οσασούνα δεν ήταν διατεθειμένη να χάσει τους τρεις βαθμούς τους οποίους και πήρε μαζί της στις αποσκευές της.