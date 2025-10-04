Τέμπη 4/10/1999: Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα...

Σαν σήμερα πριν από 26 χρόνια, ξημέρωσε η πιο «μαύρη» μέρα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Το θανατηφόρο αυτοκινητικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε έξι οπαδούς του Δικεφάλου και άλλον έναν διερχόμενο οδηγό, βύθισε σε θλίψη όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.

Δημήτρης Ανδρεαδάκης 25 ετών, Αναστάσιος Θέμελης 22 ετών, Χαράλαμπος Ζαπουνίδης 20 ετών, Χριστίνα Τζιόβα 18 ετών, Γεώργιος Γκανάτσιος 18 ετών, Κυριακίδης Λαζαρίδης 17 ετών. Σαν σήμερα, 4/10/1999, «Δικέφαλέ μου κάποτε για σένα, έξι παιδιά φύγαν από τη ζωή..».

Το χρονικό της τραγωδίας

Πριν από 26 χρόνια ακριβώς, έξι οπαδοί του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, όταν επέστρεφαν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Περίπου δυο χιλιόμετρα πριν από τα Τέμπη, κοινώς μιάμιση ώρα πριν τον τελικό προορισμό, ο χρόνος… πάγωσε για πάντα.

Στις 4:30 τα ξημερώματα, το τουριστικό λεωφορείο, που μετέφερε 77 οπαδούς του ΠΑΟΚ, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγάκι στην προσπάθειά του να προσπεράσει και ανατράπηκε, πέφτοντας σε χαντάκι. Αυτή η σύγκρουση σκόρπισε το θάνατο στα έξι αετόπουλα, καθώς και στον οδηγό του δευτέρου οχήματος.

Οι έξι αδικοχαμένοι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» ήταν μέλη του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού. Παράλληλα τραυματίστηκαν 33 οπαδοί στο σύνολο, με τον πιο σοβαρά από αυτούς, τον Χαράλαμπο Τσολακίδη, ο οποίος έχασε το αριστερό του πόδι στην τραγωδία των Τεμπών.

Σε εκείνο το μοιραίο βράδυ για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, είχε γίνει γνωστό μετά το δυστύχημα, πως ο οδηγός του λεωφορείου Κ.Μ., άλλαξε θέση για να οδηγήσει ο 19χρονος τότε γιος του Γ.Ν., (σ.σ. είχε γίνει στάση στο Βελεστίνο) ο οποίος ήταν φαντάρος.

«ΠΑΟΚΑΡΑ είμαι χάρε μου, την ψυχή μου πάρε μου»

Λίγες ημέρες αργότερα από το δυστύχημα, η εφημερίδα «ΠΑΟΚΤΣΗΣ» είχε κυκλοφορήσει έχοντας εξώφυλλο με μεγάλα γράμματα «ΠΑΟΚΑΡΑ ΕΙΜΑΙ ΧΑΡΕ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΠΑΡΕ ΜΟΥ», αφιερώνοντας τον τίτλο στους έξι οπαδούς του Δικεφάλου που έχασαν τόσο άδικα την ζωή τους.

Στο μνημείο που έχει στηθεί στα Τέμπη, υπάρχουν τα ονόματα των έξι αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, με την επιγραφή "η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνεχίζει παραπέρα".

Παράλληλα στο ιστορικό πρωτοσέλιδό του, είχε δημοσιεύσει τις φωτογραφίες των έξι αδικοχαμένων οπαδών, αναφέροντας: «Τα παλικάρια δεν τα κλαίμε! Τα τραγουδάμε!».

* Ο ΣΦ ΠΑΟΚ Ελευθέριου-Κορδελιού με αφορμή την συμπλήρωση 26 χρόνων από την αποφράδα ημέρα που έφυγαν για την γειτονιά των Αγγέλων οι έξι αδικοχαμένοι οπαδοί του Δικεφάλου, ανακοίνωσε ότι το ετήσιο μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5/10 και ώρα 10:30 στο μνημείο των Τεμπών.