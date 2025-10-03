Γουέστ Χαμ: Αβέβαιο το μέλλον του Γουόρντ-Πράουζ, στο «στόχαστρο» και ο Πακετά από τον Σάντο

Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο δεν έχασε χρόνο για να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στα αποδυτήρια της Γουέστ Χαμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, προχώρησε ήδη σε μια μεγάλη απόφαση αφήνοντας εκτός αποστολής τον Τζέιμς Γουόρντ-Πράουζ στο ντεμπούτο του κόντρα στην Έβερτον.

Η απόφαση του 51χρονου προκάλεσε έκπληξη μέσα στα αποδυτήρια, αφού ο Άγγλος μέσος υπήρξε βασικό στέλεχος με τον Πότερ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Γουόρντ-Πράουζ θεωρείται πλέον «εκτός πλάνων» και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη Σαουθάμπτον τον Ιανουάριο. Παρά τις φήμες, ο Νούνο προσπάθησε να ρίξει τους τόνους.

«Προσπαθούμε να γνωρίσουμε τους παίκτες όσο πιο γρήγορα γίνεται ώστε να βρούμε τις σωστές λύσεις. Ο Τζέιμς δεν ήταν στην αποστολή, αλλά θα δούμε στη συνέχεια. Είναι θέμα των αναγκών της ομάδας και της σεζόν που είναι μεγάλη».

Σύμφωνα με τον Μάρτιν Άλεν, πρώην προπονητή της Μπρέντφορντ, ο Νούνο ετοιμάζεται να «τραβήξει το αυτί» και στον Λούκας Πακετά, μετά το ματς με την Έβερτον.