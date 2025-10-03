Τότεναμ: Ο Φρανκ επαίνεσε τις «επιστροφές» των παικτών του στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ

Ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ικανότητα της ομάδας του στα τελευταία παιχνίδια της να επιστρέφει στο σκορ από δύσκολες καταστάσεις, αν και θα προτιμούσε να παίρνει το προβάδισμα από νωρίς.

Η λονδρέζικη ομάδα πήρε ισοπαλία 2-2 από τη Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League την Τρίτη (30.9), αν και βρέθηκε πίσω 2-0, ενώ είχε προηγουμένως ανατρέψει διαφορές 2-0 απέναντι στη Μπράιτον και 1-0 απέναντι στη Γουλβς στην Premier League, φτάνοντας σε ισοπαλίες.

Η ομάδα του Δανού τεχνικού έχει χάσει μόλις μία φορά σε εννέα αγώνες μέχρι στιγμής τη σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να υπολογίζεται η ήττα στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν στο UEFA Super Cup. Ωστόσο, όπως τόνισε ο ίδιος, «δεν έχουμε ακόμη παίξει στο 100%».

«Αύριο ξεκινάμε με στόχο να προηγηθούμε 1-0», είπε ο Φρανκ ενόψει του αυριανού (4/10) αγώνα με τη Λιντς. «Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να σκοράρει πρώτος ο αντίπαλος και πρέπει να έχεις την ικανότητα να το ξεπεράσεις. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που το καταφέραμε τρεις φορές στη σειρά, γιατί είναι σημαντικό. Φυσικά θα ήταν ωραίο να νικάς εύκολα με 3-0, αλλά ελάχιστες ομάδες το κάνουν αυτό».

Ο Κριστιάν Ρομέρο επιστρέφει στην αποστολή το Σάββατο (4/10), έπειτα από τον τραυματισμό στο πόδι που τον κράτησε εκτός από το ματς στη Νορβηγία, όμως οι Ντόμινικ Σολάνκε και Ραντάλ Κολό Μουανί παραμένουν ανέτοιμοι. «Ο Ρομέρο είναι υγιής, διαθέσιμος και θα ξεκινήσει βασικός, κάτι που είναι πολύ θετικό. Το ιατρικό τιμ έκανε εξαιρετική δουλειά», ανέφερε ο Φρανκ.

Η Λιντς, που ανέβηκε φέτος στην Premier League, έχει ξεκινήσει δυνατά και είναι αήττητη στην έδρα της για περισσότερο από έναν χρόνο στο πρωτάθλημα. «Πάντα θαυμάζω το Έλαντ Ρόουντ, γιατί είναι από τα καλύτερα γήπεδα για να παίξεις, με φανταστική ατμόσφαιρα. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι», είπε ο Δανός. Η Τότεναμ βρίσκεται στην 4η θέση με 11 βαθμούς σε έξι αγώνες, ενώ η Λιντς είναι στη 12η με 8 βαθμούς.