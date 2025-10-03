Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Ντέσερς με Ατρόμητο - Ομιλία Κόντη στους παίκτες στο Κορωπί

Οριστικά χωρίς τον Νιγηριανό στράικερ το τριφύλλι την Κυριακή τη Λεωφόρο με τους Περιστεριώτες, πού στάθηκε ο Κόντης στην ομιλία του προς τους πράσινους στην προπόνηση της Παρασκευής.

Δίχως τον Σίριλ Ντέσερς είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος ο Χρήστος Κόντης να καταστρώσει τα πλάνα του για το κυριακάτικο ματς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Λεωφόρου (κεκλεισμένων των θυρών ελέω τιμωρίας).

Ο διεθνής Νιγηριανός έχει τεθεί νοκ άουτ, καθώς εθεάθη με προστατευτική μπότα στον αστράγαλο στη σημερινή προπόνηση του τριφυλλιού, που πάντως θα έχει διαθέσιμους τους Γερεμέγεφ και Μπάντοβιτς οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ματς.

Η προπόνηση της Παρασκευής στο Κορωπί εμπεριείχε επίσης ομιλία του Κόντη προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, με τον Ελληνα προπονητή να εστιάζει στην οπισθοχώρηση της ομάδας όταν σκοράρει και την ανασφάλεια που βγάζει προκειμένου να κρατήσει το αποτέλεσμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει μετά από την επίτευξη ενός γκολ η ομάδα να σταματάει την επιθετικότητά της και την πίεση προς τον αντίπαλο, δίνοντάς του μέτρα στο γήπεδο και κατ' επέκταση αυτοπεποίθηση.

«Ηταν ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα για μας, μία ήττα που δεν έπρεπε να γίνει και δεν την αξίζαμε. Κάναμε λάθη και τιμωρηθήκαμε για αυτά. Αλλά ένα αποτέλεσμα δεν καθορίζει την προσπάθεια μίας ομάδας. Είμαστε 15 μέρες μαζί και βλέπω ότι δημιουργούμε ένα σύνολο που πιέζει, ανακτά μπάλες και προσπαθεί να κυριαρχεί στο γήπεδο.



Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να μην ξαναγίνει είναι να σταματάμε να πιέζουμε και να ψάχνουμε κι άλλο γκολ όταν σκοράρουμε. Δεν γίνεται να μην ψάχνουμε κι άλλο γκολ, είμαστε μεγάλη ομάδα και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στο γήπεδο, να ψάχνουμε το επόμενο γκολ με την ίδια και μεγαλύτερη πίεση κι όχι να δίνουμε χώρο στον αντίπαλο», ειπώθηκε μεταξύ άλλων.