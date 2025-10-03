Δαυίδ Γερασίμου: Ο 15χρονος που έγραψε ιστορία στο Conference League

Στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Δαυίδ Γερασίμου έκανε το ντεμπούτο του με την κυπριακή ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή και καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ.
Σε ηλικία μόλις 15 ετών και 335 ημερών, έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA για το Conference League.
Οι νεαρότεροι παίκτες στις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι:
Champions League: Γιουσούφα Μουκόκο, 16 ετών και 18 ημερών (Ντόρτμουντ)
Europa League: Ρότζερ Φερνάντες, 16 ετών και 88 ημερών (Μπράγκα)
Conference League: Δαυίδ Γερασίμου, 15 ετών και 335 ημερών (ΑΕΚ Λάρνακας)