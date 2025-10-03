Δαυίδ Γερασίμου: Ο 15χρονος που έγραψε ιστορία στο Conference League

Η νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας επί της Αλκμάαρ θα μείνει για πάντα στις μνήμες των φιλάθλων για μια ιστορική στιγμή για τον ίδιο τον σύλλογο και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Δαυίδ Γερασίμου έκανε το ντεμπούτο του με την κυπριακή ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή και καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών και 335 ημερών, έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA για το Conference League.

Οι νεαρότεροι παίκτες στις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι:

Champions League: Γιουσούφα Μουκόκο, 16 ετών και 18 ημερών (Ντόρτμουντ)

Europa League: Ρότζερ Φερνάντες, 16 ετών και 88 ημερών (Μπράγκα)

Conference League: Δαυίδ Γερασίμου, 15 ετών και 335 ημερών (ΑΕΚ Λάρνακας)