Καλύτερα γκολ με Βόλο και Λεβαδειακό συν «MVP» του Αυγούστου ο Τσικίνιο!

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού παρέλαβε τα βραβεία «Stoiximan Player of the Month Αυγούστου» και «Stoiximan Best Goal 2ης αγωνιστικής» για το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Βόλο. Τη βράβευση πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος της Stoiximan, Φώτης Γιαννακόπουλος.
Επιπρόσθετα, η Super League ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού «Stoiximan Best Goal 5ης αγωνιστικής», μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Τσικίνιο (το δεύτερο) 37,41%
2/ Τετέ 17,49%
3/ Φ. Πέρες 16,53%
4/ Φ. Πιερό 13,07%
5/ Σ. Παλάσιος 7,43%
6/ Π. Παντελίδης 4,87%
7/ Γ. Κωνσταντέλιας 3,20%