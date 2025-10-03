Καλύτερα γκολ με Βόλο και Λεβαδειακό συν «MVP» του Αυγούστου ο Τσικίνιο!

Το εξαιρετικό ξεκίνημα του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον έχει κάνει συλλέκτη βραβείων, αποτελώντας το βαρόμετρο των νταμπλούχων Ελλάδας.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού παρέλαβε τα βραβεία «Stoiximan Player of the Month Αυγούστου» και «Stoiximan Best Goal 2ης αγωνιστικής» για το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Βόλο. Τη βράβευση πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος της Stoiximan, Φώτης Γιαννακόπουλος.

Επιπρόσθετα, η Super League ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού «Stoiximan Best Goal 5ης αγωνιστικής», μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

1/ Τσικίνιο (το δεύτερο) 37,41%

2/ Τετέ 17,49%

3/ Φ. Πέρες 16,53%

4/ Φ. Πιερό 13,07%

5/ Σ. Παλάσιος 7,43%

6/ Π. Παντελίδης 4,87%

7/ Γ. Κωνσταντέλιας 3,20%