Ριέρα: «Ακόμα και εναντίον μιας τόσο μεγάλης και άξιας ομάδας όπως η ΑΕΚ, πιστέψαμε στη νίκη»

Ο προπονητής της Τσέλιε Άλμπερτ Ριέρα μίλησε για την επικράτηση επί της ΑΕΚ και χαρακτήρισε «σπουδαίο επίτευγμα για το σλοβενικό ποδόσφαιρο» το γεγονός πως η ομάδα πίστεψε στη νίκη ακόμα και απέναντι στην Ένωση!

Ο Ισπανός τεχνικός, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Τσέλιε, συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές του για την χθεσινή τους επιτυχία στην πρεμιέρα του UEFA Conference League και στάθηκε στο μαχητικό τους πνεύμα αλλά και το γεγονός πως δεν επέτρεψαν στην ΑΕΚ να δημιουργήσει ευκαιρίες.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το μαχητικό τους πνεύμα. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Δώσαμε στον αντίπαλο ελάχιστες ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια και θέλω να το έχουν αυτό κατά νου για τον επόμενο αγώνα.

Για μένα, η μεγαλύτερη νίκη είναι ότι κανείς δεν θα πει πριν από οποιονδήποτε αγώνα απέναντι μας, ότι σίγουρα θα μας κερδίσει. Οι παίκτες, πιστεύουν πάντα ότι θα κερδίσουν. Ακόμα και εναντίον μιας τόσο μεγάλης και άξιας ομάδας όπως η ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι μεγάλο για το σλοβενικό ποδόσφαιρο», ήταν τα λόγια του Ριέρα που ανέβηκαν στα social media της Τσέλιε.