Noκ άουτ για 2-3 εβδομάδες στην Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ - Αμφίβολος με Ολυμπιακό! (pic)

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλα αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην λεκάνη και θα τεθεί νοκ άουτ για περίπου 2-3 εβδομάδες. Αμφίβολος για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στις 21 του Οκτώβρη.

Συνεχίζονται τα προβλήματα τραυματισμών στην Μπαρτσελόνα, καθώς μετά τους Γκάβι, Ραφίνια, Ζοάν Γκαρθία και Λόπεθ, ο Χάνσι Φλικ καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία σημαντική απουσία.

Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί ενημέρωσαν πως ο Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην λεκάνη, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε στην ήττα κόντρα στην Παρί και ότι θα μείνει στα «πιτς» για περίπου 2-3 εβδομάδες!

Ο ταλαντούχος εξτρέμ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 21 Οκτωβρίου, ενώ πολύ δύσκολα θα καταφέρει να επανέλθει και στο «clasico» απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τη 10η αγωνιστική της La Liga στις 26 του μηνός.

Μένει να δούμε πως ο Φλικ θα καλύψει το «κενό» του, αλλά και το πόσο τελικά θα απουσιάσει ο Ισπανός μεσοεπιθετικός.