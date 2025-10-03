Η Adidas αποκάλυψε την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Η επίσημη μπάλα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων των προκριματικών της Βόρειας Ιρλανδίας με Σλοβακία και Γερμανία αυτόν τον μήνα, όπως ανακοινώθηκε.

Η νέα μπάλα Trionda αποκαλύφθηκε από την adidas, και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον επόμενο Ιούλιο σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η adidas ανέφερε ότι ο σχεδιασμός της μπάλας εμπνέεται από την ενότητα μεταξύ των ηπείρων. Το όνομα Trionda προέρχεται από τα «tri» (τρία) και «onda» (κύμα), ενώ το χρωματικό σχέδιο κόκκινου, πράσινου και μπλε τιμά τις τρεις χώρες-διοργανώτριες.

Το τριγωνικό μοτίβο στο κέντρο κάθε πάνελ συμβολίζει τη συνεργασία αυτών των χωρών για τη φιλοξενία του τουρνουά για πρώτη φορά.

Κάθε πάνελ διαθέτει επίσης εθνικά σύμβολα. Ένα φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά, έναν αετό για το Μεξικό και ένα αστέρι για τις ΗΠΑ.