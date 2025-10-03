ΠΑΟΚ Β: Με απουσίες απέναντι στον Αστέρα Β - «Ντεμπούτο» για τον Αμπάσι

Μετά το «διπλό» στους Ζωσιμάδες, η ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, υποδεχόμενη στην Καλαμαριά τη δεύτερη ομάδα των Αρκάδων.
Η προετοιμασία στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής ολοκληρώθηκε με τον έμπειρο τεχνικό να ανακοινώνει την 21μελή αποστολή.
Εκτός αυτής ο Μοναστηρλής - Χατσίδης που βρέθηκαν στο Βίγκο με την ανδρική ομάδα, αλλά και ο Ανέστης Μύθου που πιθανότατα θα είναι στην αποστολή με τον Ολυμπιακό, λόγω των ενοχλήσεων του Τσάλοβ.
Χωρίς και τον Δημήτρη Κωττά η «ασπρόμαυρη» αποστολή, αλλά και τον Βαγγέλη Γραββάνη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνιστεί με την Κ19 στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (5/10 13:00).
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:
Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Καστίδης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Αμπασιεκέμε, Μπαταούλας , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Αδάμ, Παπαστυλιανού, Τσιφούτης, Μπάλντε, Καλαϊτσίδης, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.