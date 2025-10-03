ΠΑΟΚ Β: Με απουσίες απέναντι στον Αστέρα Β - «Ντεμπούτο» για τον Αμπάσι

Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ Β τον Αστέρα Β (4/10 14:00) για την 4η αγωνιστική της Super League 2 - Πρώτη αποστολή για τον Νιγηριανό Αμπάσι

Μετά το «διπλό» στους Ζωσιμάδες, η ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, υποδεχόμενη στην Καλαμαριά τη δεύτερη ομάδα των Αρκάδων.

Η προετοιμασία στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής ολοκληρώθηκε με τον έμπειρο τεχνικό να ανακοινώνει την 21μελή αποστολή.

Εκτός αυτής ο Μοναστηρλής - Χατσίδης που βρέθηκαν στο Βίγκο με την ανδρική ομάδα, αλλά και ο Ανέστης Μύθου που πιθανότατα θα είναι στην αποστολή με τον Ολυμπιακό, λόγω των ενοχλήσεων του Τσάλοβ.

Χωρίς και τον Δημήτρη Κωττά η «ασπρόμαυρη» αποστολή, αλλά και τον Βαγγέλη Γραββάνη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνιστεί με την Κ19 στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (5/10 13:00).

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Καστίδης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Αμπασιεκέμε, Μπαταούλας , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Αδάμ, Παπαστυλιανού, Τσιφούτης, Μπάλντε, Καλαϊτσίδης, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.

