Κουτεντάκης: «Μεγάλος παράγοντας ο Γκαγκάτσης - Οι ΕΠΣ έχουν πρόβλημα με τους διαιτητές»

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΣΗ, και μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΕΠΟ, Γιώργος - Πλούταρχος Κουτεντάκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή "Στρογγυλή Θεά" του Crete2day, σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

Μεταξύ άλλων είπε:

«Για ομάδες που είναι στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ χωρίς να έχουν εγγραφεί στο μητρώο σωματείων της ΓΓΑ: Είναι πιο δύσκολη η φετινή χρονιά. Δίνουμε αναβολές στους αγώνες των ομάδων που δεν είναι στο μητρώο. Δεν θέλουμε να διαλύσουν οι ομάδες. Αυτός είναι ο λόγος. Θα δίνουμε αναβολές μέχρι εκεί που θα πάει. Δεν μπορώ να βρω άκρη. Οι παράγοβτες μου λένε ότι είναι όλα εντάξει. Στη ΓΓΑ λένε ότι δεν έιναι. Στη ΓΓΑ πιστεύω ότι δεν ξέρουν τι γίνεται. Δίνουν στα σωματεία ένα χιλιάρικο και θέλουν τρία για να μπουν στο μητρώο. Όλα τα σωματεία έχουν κάνει αίτηση. Πανελλάδικα νομίζω 200 - 300 σωματεία έχουν πρόβλημα με το μητρώο».

Για τους διαιτητές των τοπικών πρωταθλημάτων:

«Υπάρχει πρόβλημα στη διαιτησία. Έχουν αποχωρήσει κάποια παιδιά. Τώρα έχουν φτιάξει τα πράγματα. Οι πρόεδροι των ΕΠΣ μου λένε ότι έχουν πρόβλημα με τους διαιτητές. Παίρνουν διαιτητές από άλλες ενώσεις. Υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις για να καλύψουν τα παιχνίδια τους».

Για τους Μάκη Γκαγκάτση και Νίκο Τζώρτζογλου:

«Μεγάλος παράγοντας ο Μάκης Γκαγκάτσης. Αν ήταν στον ΠΑΟΚ δεν είχαν αυτά τα προβλήματα. Δάσκαλός μου ο Νίκος Τζώρτζογλου, θέλω να τον διαδεχθώ όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου».