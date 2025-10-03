Αμορίμ: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι είμαστε»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δήλωσε ότι ήρθε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δείξει το αληθινό της πρόσωπο το Σάββατο, στο παιχνίδι απέναντι στη Σάντερλαντ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέφερε πως η Μάντσεστερ πρέπει να βρει την χαμένη της εικόνα και να παρουσιαστεί στο γήπεδο όπως οφείλει.

Οι δηλώσεις του Αμορίμ

«Δεν είναι ώρα για λόγια. Ήρθε η ώρα να αποδίδουμε πράγματα. Να δείξουμε ποιοι είμαστε. Τα παιχνίδια φέτος είναι εντελώς διαφορετικά.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που παραμένουν ίδια και δεν έχουν σχέση με τη θέση στον αγωνιστικό χώρο ή τον τρόπο που παίζουμε με την μπάλα, είναι άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν είμαστε η ίδια ομάδα σε μερικές λεπτομέρειες. Δεν έχω κάτι να πω αυτή τη στιγμή. Η δουλειά μου είναι να προετοιμάσω την ομάδα και να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι».