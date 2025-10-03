MENU
ΠΑΟΚ: Η «ασπρόμαυρη» παρακάμερα στο Balaidos (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε το βίντεο της παρακάμερας από την χθεσινή ήττα απέναντι στην Θέλτα στο Balaidos, δείχνοντας όσα δεν κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός.

Το βίντεο του Δικεφάλου:

