Φράνκο Κοβάσεβιτς: Ο 26χρονος… γυρολόγος που έγινε «δήμιος» της ΑΕΚ

Το SDNA κάνει focus στον Κροάτη επιθετικό που με προσωπικό χατ – τρικ «σκότωσε» την Ένωση στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Η Τσέλιε έδειξε τα…δόντια της στην ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Η ομάδα από την Σλοβενία επιβεβαίωσε τις πολύ καλές συστάσεις που την συνοδεύουν και απέδειξε πως κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η εντυπωσιακή πορεία της μέχρι και τους «8» της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν με την Φιορεντίνα να βάζει στοπ σε εκείνη την ξέφρενη ευρωπαϊκή διαδρομή της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της εμφατικής νίκης (3-1) επί της Ένωσης, υπήρξε ο Φράνκο Κοβάσεβιτς.

Παρεμπιπτόντως, κάτι…έβλεπε ο Σλοβένος παλαίμαχος παίκτης και παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, Μίρνες Σίσιτς, όταν - μέσω συνέντευξης στο SDNA - έκρουε των κώδωνα του κινδύνου στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, τόσο για τη δύσκολη βραδιά που την περιμένει στο Τσέλιε, όσο και τον «καυτό» Φράνκο Κοβάσεβιτς.

Ο 26χρονος στράικερ πέτυχε χατ – τρικ κόντρα στην ΑΕΚ κι επί της ουσίας αποτέλεσε το…δήμιο των «κιτρινόμαυρων».

Το προσωπικό κοντέρ του Κροάτη επιθετικού γράφει πλέον 20 γκολ σε 16 παιχνίδια κι ενώ η «on fire» βραδιά στην οποία βρέθηκε στο ματς με την Ένωση, διαφήμισε το όνομά του στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας.

Έντεκα ομάδες (!) και…τζούρα από MLS !

Στα 26 χρόνια του ο Κοβάσεβιτς είναι ένας «γυρολόγος» λαμβάνοντας υπόψιν πως έχει ήδη φορέσει τις φανέλες έντεκα (!) διαφορετικών ομάδων.

Μέχρι και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έφτασε η χάρη του, όπου αγωνίστηκε για τέσσερα παιχνίδια με την FC Cincinnati την σεζόν 2020-21.

Τα 20 γκολ που ήδη…γράφει με την Τσέλιε συνιστούν ατομικό ρεκόρ καριέρας, ενώ η δεύτερη πιο παραγωγική θητεία του ήταν επίσης στην Σλοβενία με την Ντομζάλε (14 γκολ σε 30 παιχνίδια).

Ο Κοβάσεβιτς ξεκίνησε την καριέρα του στην Under – 19 της Ριέκα, έχει διεθνείς συμμετοχές με τις «μικρές» Εθνικές ομάδες της Κροατίας, ενώ πραγματοποίησε πέρασμα και από την Κύπρο την περίοδο 2021- 22, αγωνιζόμενος με την Πάφο (28 συμμετοχές – 1 γκολ).

Η Τσέλιε τον έβαλε στο ρόστερ της τον Γενάρη του ΄25 και το συμβόλαιο που υπέγραψε με την σλοβένικη ομάδα…τρέχει μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Το focus από Κροατία, η επιθυμία και ο Ριέρα

Εσχάτως οι υψηλές επιδόσεις του τον βάζουν στο…μικροσκόπιο ομάδων της Κροατίας, παρότι ο ίδιος έχει δηλώσει πως θα ήθελε να μείνει στην Τσέλιε όσο ο Άλμπερτ Ριέρα βρίσκεται στον πάγκο του συλλόγου.