Football Meets Data: Πιθανότητες 71% για να συνεχίσει στο Europa League ο Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με την σελίδα «Football Meets Data», παρά την απρόσμενη ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα το... πάνω χέρι όσον αφορά την συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» είχαν μια τεράστια ευκαιρία απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς να κάνουν το «2Χ2» στην League Phase του Europa League και να παραμείνουν στην πρώτη θέση, όμως τελικά γνώρισαν μια απρόσμενη ήττα με ανατροπή στο τελευταίο τέταρτο.

Το αποτέλεσμα αυτό ουσιαστικά... έσβησε το μεγάλο «διπλό» στην Βέρνη, με τον Παναθηναϊκό πάντως να έχει ακόμα στο χέρι του την συνέχεια και στην επόμενη φάση. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τον αλγόριθμο της σελίδας «Football Meets Data», που δίνει στο «Τριφύλλι» 71% πιθανότητες να τερματίσει στις πρώτες 24 θέσεις.

Όσον αφορά για τις πιθανότητες κατάληψης μιας θέσης στην πρώτη 8άδα, αυτές ανέρχονται πλέον σε 8%. Ένα ποσοστό που θα ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν είχε έρθει χτες η νίκη...

