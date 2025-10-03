ΠΑΟΚ: Προπόνηση στην Ισπανία χωρίς Ιβανούσετς - Τσάλοβ

Πρωϊνή προπόνηση επί ισπανικού εδάφους για τον ΠΑΟΚ, χωρίς τους Ιβανούσετς και Τσάλοβ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις.

Ο Δικέφαλος αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι (3/10) από το Βίγκο της Ισπανίας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν αντιμετωπίσει στην Τούμπα τον Ολυμπιακό (5/10 20:30).

Η πρωϊνή προπόνηση στην Ισπανία περιελάμβανε για τους παίκτες της βασικής 11άδας, αποθεραπεία κι αποκατάσταση στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπόλοιποι φιλοξενήθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Θέλτα.

Στα «πιτς» ο Λούκα Ιβανούσετς, με ενοχλήσεις στον δεξί τετρακέφαλο, τις οποίες ένιωσε πριν το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της χθεσινής προθέρμανσης, ενώ ενοχλήσεις στο ισχίο έχει ο Φεντόρ Τσάλοβ, από χτύπημα στο παιχνίδι. Η κατάσταση και των δύο παικτών θα επανεκτιμηθεί στην προπόνηση του Σαββάτου.

Η αποστολή της ομάδας επιστρέφει Θεσσαλονίκη και θα προπονηθεί το Σάββατο στις 18:00.