Ευθυμιάδης: «Το πρόβλημα της έλλειψης διαιτητών υπάρχει σε όλη την Ευρώπη - Στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή»

Το μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, υπεύθυνος για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής αλλά και για την καμπάνια "Γίνε Διαιτητής", Δ. Ευθυμιάδης, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ για τις κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά την μείωση του αριθμού διαιτητών και τις προσπάθειες της ΕΠΟ για την προσέλκυση νέων διαιτητών.

Για το πρόβλημα της έλλειψης διαιτητών είπε: To πρόβλημα (σ.σ. της μείωσης του αριθμού διαιτητών) υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η UEFA ξεκίνησε αυτήν την καμπάνια που έχει στόχο την προσέλκυση νέων διαιτητών και διατήρησης των υφιστάμενων. Έχει ορίσει γι' αυτήν την καμπάνια ένα πρόσωπο σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα είμαι εγώ.

Για να γίνει κάποιος διαιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Υπάρχει αρνητισμός. Οι περισσότεροι που λένε στις παρέες τους ότι θέλουν να γίνουν διαιτητές δέχονται ειρωνικά σχόλια. Οι διαιτητές κρίνονται για μια λάθος απόφαση, ενώ μπορεί να έχουν πάρει εκατό σωστές. Όλοι ψάχνουν και αναδεικνύουν το μεμπτό.

Η διαιτησία είναι πολύ σκληρό άθλημα. Ενας διαιτητής στις τοπικές κοινωνίες γίνεται γνωστός. Δείχνει την προσωπικότητά του. Γυμνάζεται σαν αθλητής.

Για τα κίνητρα που δίνονται στους νέους διαιτητές: Οι ΕΠΣ αρχίζουν κι ανεβάζουν τις αμοιβές των διαιτητών. Εμείς (ως ΕΠΟ) στη Γ' Εθνική και στα γυναικεία πρωταθλήματα τις έχουμε ήδη ανεβάσει. Κάναμε αύξηση 20%. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να είναι κάποιος έως την ηλικία των 22 ετών διαιτητής και ποδοσφαιριστής, ταυτόχρονα.

Η καμπάνια "Γίνε Διαιτητής" θα συνεχιστεί στο πρωτάθλημα της Super League 2 και στα γυναικεία πρωταθλήματα.

Για την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα: Βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή. Οι ΕΠΣ δεν αναταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν για να καλύψουν τα πρωταθλήματά τους και απευθύνονται σε άλλες ΕΠΣ, όμορων νομών, για να βρουν διαιτητές.