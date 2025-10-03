Τζάκσον: «Νιώθω πως είμαι στο... σπίτι μου»

H Μπάγερν Μονάχου απέκτησε τον Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν και πλέον ο 24χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός δεν θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία και στην ομάδα του Λονδίνου, καθώς θεωρεί πως οι «μπλε» δεν τον στήριξαν.

Η συμφωνία των δύο ομάδων περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 65 εκατ. ευρώ, εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών. Το κόστος του δανεισμού ανήλθε σε 16 εκατ. ευρώ και ο μάνατζερ του, Αλί Μπαράτ, ξεκαθάρισε πως ο Τζάκσον δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στην Τσέλσι:

«Είναι αποφασισμένος να μείνει στην Μπάγερν και σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Αγγλία. Δεν του φέρθηκαν σωστά και αυτό δεν το ξεχνάει. Θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλά χρόνια», τόνισε σχετικά ο ατζέντης του στην εφημερίδα «Mirror».

Και ο ίδιος ο διεθνής φορ, που πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Βαυαρών στο ματς στην Κύπρο κόντρα στην Πάφο (1-5) για τη 2η ημέρα των ομίλων του Champions League, ξεκαθάρισε πως νιώθει άνετα στο Μόναχο: «Είμαι πολύ χαρούμενος στην Μπάγερν. Ολοι με καλοσώρισαν και με στηρίζουν. Νιώθω πως είμαι στο σπίτι μου.»

Ο Τζάκσον είχε μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2023 και σε 81 εμφανίσεις με την Τσέλσι σημείωσε 30 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του UEFA Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη σεζόν.