Black out για τον ΠΑΟΚ πριν το ημίχρονο και 7 από τα 12 γκολ παθητικό στο διάστημα 40' - 55΄

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο Balaidos, αλλά σαν σε κακή επανάληψη της Τρίπολης, έχασε το πλεονέκτημα μέσα σε λίγα λεπτά και έφυγε για την ανάπαυλα, δεχόμενος ένα ακόμη γκολ - μαχαιριά.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση, με τον ΠΑΟΚ να πληγώνεται διαρκώς στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, οι «ασπρόμαυροι» από τα 12 συνολικά γκολ παθητικό τη φετινή σεζόν, έχουν δεχθεί τα τέσσερα εξ αυτών στο τελευταίο 6λεπτο του πρώτου 45λέπτου και λίγο προτού οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Ένα κομβικό σημείο στο ποδόσφαιρο, κυρίως στον ψυχολογικό τομέα, με τον ΠΑΟΚ να αδυνατεί να αντιδράσει στις «κρίσιμες» φάσεις, εκεί που η μπάλα «καίει» και πρέπει να αντέξει στην πίεση. Μία εικόνα που έχει γίνει... συνήθεια τη φετινή σεζόν.

Μπορεί το χρονικό σημείο της ισοφάρισης του Άσπας (45+2') να θύμισε σε όλους το γκολ του Εμμανουηλίδη στην Τρίπολη, αλλά το να δέχεται ο ΠΑΟΚ γκολ «μπάζερ» στο ημίχρονο έχει συμβεί και άλλες φορές.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Λιβαδειάς, όπου ο Δικέφαλος ισοφαρίζει στο 36' και τέσσερα λεπτά αργότερα, πετάει στα «σκουπίδια» την ισοφάριση με το 2-1 του Λεβαδειακού να του «κόβει» τα πόδια.

Στην Κροατία στο ίδιο έργο «θεατές». Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι απέναντι στην Ριέκα, οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο λίγο πριν το ημίχρονο (39') με γκολ του Μέναλο, το οποίο έκρινε εκείνη την αναμέτρηση (1-0).

Το «καμπανάκι» του Λουτσέσκου!

Παραμονές του αγώνα με την Θέλτα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το «νεκρό» διάστημα που ακινητοποιεί τον ΠΑΟΚ και στάθηκε στο γκολ εκείνο της Τρίπολης που έφερε τη μείωση σε 2-3, εκτιμώντας πως άλλαξε όλη τη ροή του αγώνα:

«Για μένα το πιο σημαντικό ήταν το γκολ που δεχτήκαμε, με έναν πολύ αφελή και ανόητο τρόπο για το 2-3 στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, γιατί θα ήταν διαφορετικό το να πάμε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-3».

Το πάθημα δεν έγινε… μάθημα και οι Ισπανοί αφού έφεραν το ματς στα ίσα, βγήκαν από τα αποδυτήρια με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ορμή, μην αφήνοντας το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον ΠΑΟΚ:

«Ιδανικά θα θέλαμε να πάμε στα αποδυτήρια με προβάδισμα στο σκορ. Έπρεπε να είχαμε διαχειριστεί διαφορετικά την φάση του πρώτου γκολ της Θέλτα».

Ίδια «εικόνα» και στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου

Τα γκολ «μπάζερ» ημιχρόνου που δέχεται ο Δικέφαλος, ρίχνουν την ψυχολογία, αλλάζουν τη «ροή» του αγώνα, κάτι που αποδεικνύει και τη συγκομιδή στην έναρξη της επανάληψης.

Τρία γκολ παθητικό μέχρι το 55ο λεπτό, τα οποία μαζί με τα τέσσερα στο «κομμάτι» (40-45), δείχνουν μία ξεκάθαρη εικόνα για τον ΠΑΟΚ.

Μία ομάδα που «πληγώνεται» ψυχολογικά και αμυντικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την κατάσταση να γίνεται ακόμα πιο δύσκολη στα πρώτα λεπτά της επανάληψης.

Σύνολο 7 από τα 12 γκολ παθητικό των Θεσσαλονικιών, έχουν επιτευχθεί στο διάστημα μεταξύ 40ου και 55ου λεπτού, «κομμάτι» που έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα τον ΠΑΟΚ, τόσο στη Λιβαδειά και την Τρίπολη, όσο και χθες στο Βίγκο.