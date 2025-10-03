«Οργάνωση, εμπιστοσύνη και χρηματοοικονομική σταθερότητα στην ΕΠΟ»

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το ετήσιο σεμινάριο της UEFA για την αδειοδότηση ομάδων και τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, με την Εκτελεστική Διευθύντρια της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη να επισημαίνει τα βήματα προόδου του ελληνικού ποδοσφαίρου και της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ:

Η ΕΠΟ με σταθερό προσανατολισμό την οργάνωση, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα, συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την πρόοδο του αθλήματος στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αναγέννηση» που θέτει τις βάσεις για ένα λαμπρό μέλλον στο ποδόσφαιρο της χώρας, οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα, οι ριζοσπαστικές ενέργειες που υλοποιεί σε θέματα αδειοδότησης, καθώς και το Μητρώο Πιστοποιημένου Προσωπικού Ασφαλείας "Πρόμαχος", το οποίο στοχεύει στην ασφαλέστερη διεξαγωγή αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων, παρουσιάστηκαν σε διεθνές επίπεδο και συγκεκριμένα στο ετήσιο σεμινάριο της UEFA για την αδειοδότηση ομάδων και τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, το διήμερο 1–2 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Εκπρόσωποι της UEFA, στελέχη της ΕΠΟ και των υπόλοιπων ομοσπονδιών, καθώς και των συλλόγων της Super League 1, αντάλλαξαν εμπειρίες, ιδέες και καλές πρακτικές με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και της διακυβέρνησης στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.



Κατά τον χαιρετισμό της στην έναρξη του συνεδρίου η εκτελεστική γραμματέας της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη, αφού καλωσόρισε τους καλεσμένους στην Αθήνα και τόνισε τις πρωτοβουλίες της ΕΠΟ σε θέματα αδειοδότησης, επισήμανε μεταξύ άλλων: "Το σεμινάριο Αδειοδότησης μας προσφέρει ευκαιρία να παρακολουθήσουμε νέες πρακτικές και κυρίως να ενισχύσουμε τη μεταξύ μας συνεργασία. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η καθιέρωση του συστήματος αδειοδότησης δεν ήταν μια απλή διαδικασία, αλλά διαπιστώσαμε πως δεν ήταν πρόβλημα αλλά ευκαιρία. Στην πραγματικότητα ήταν μία ευκαιρία για πολύπλευρη και πολυεπίπεδη βελτίωση. Ήταν ευκαιρία και για εμάς, τις Ομοσπονδίες, έτσι ώστε να αναδειχτεί ένας από τους ρόλους μας, αυτός της ευθύνης για δίκαιη και συνεπή εφαρμογή των κριτηρίων αδειοδότησης. Ήταν, επίσης, ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά με τους συλλόγους και να εδραιώσουμε μαζί τους μια σχέση εμπιστοσύνης".







Την ενότητα για το ποδόσφαιρο γυναικών και την ανάπτυξή του, άνοιξε με ομιλία του ο κ. Παναγιώτης Καρράς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών: "Το ποδόσφαιρο γυναικών γνωρίζει διαρκώς μεγαλύτερη αναγνώριση και εκτιμώ βάσιμα ότι ως Ομοσπονδίες έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία, αλλά και τη διάθεση να αναδείξουμε τη δυναμική του. Η αδειοδότηση λειτουργεί με αντικειμενικούς κανόνες και θεωρώ ότι δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τις αθλήτριες. Είναι γεγονός ότι η ένταξή του ποδοσφαίρου γυναικών στο σύστημα αδειοδότησης οδηγεί τις ομάδες σε ένα πιο επαγγελματικό μοντέλο λειτουργίας από το υφιστάμενο".



Η προϊσταμένη Εθνικών Ομάδων Γυναικών, Αμαλία Θωμαΐδου, στη συνέχεια παρουσίασε την αδιάλειπτη ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών μέσα από τις πρωτοβουλίες της ομοσπονδίας, ενώ συμμετείχε και στη συζήτηση που ακολούθησε με θέμα το ποδόσφαιρο γυναικών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.







Στην ενότητα της ανάπτυξης ποδοσφαίρου και του προγράμματος «Αναγέννηση» που υλοποιείται από την ΕΠΟ, για την ΕΠΟ συμμετείχε η διευθύντρια Εθνικών Ομάδων, Ηρώ Κωφού, και ο υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος "Αναγέννηση", Γιάννης Σαμαράς. Ο εξειδικευμένος σε θέματα ανάπτυξης πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, παρουσίασε το πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την εκπαίδευση από τις μικρές ηλικίες και εστιάζει στην οργάνωση των ακαδημιών σε σύγχρονα πρότυπα με τη χρήση πρωτοποριακών μεθόδων.











Στις εργασίες, τις οποίες οργάνωσε και υλοποίησε το τμήμα αδειοδότησης και επιτήρησης ομάδων της ΕΠΟ, μέσω του Διευθυντή, Γιώργου Δημητρίου, ο οποίος επίσης προέβη σε παρουσίαση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ασφαλώς για την αδειοδότηση της ΕΠΟ, συμμετείχαν διά των εκπροσώπων τους οι ομάδες της Super League 1, καθώς παραβρέθηκαν υπεύθυνοι αδειοδότησης, και υπεύθυνοι οικονομικών υπηρεσιών.



Στα θέματα ασφαλείας και εκπαίδευσης προσωπικού security την ΕΠΟ εκπροσώπησε ο υπεύθυνος ασφαλείας, Μάκης Τσάτσος, ο οποίος ανέλυσε το Μητρώο Πιστοποιημένου Προσωπικού Ασφαλείας "Πρόμαχος" – τη νέα πλατφόρμα για την οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού ασφαλείας σε αθλητικές διοργανώσεις, που εισάγει τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού.











