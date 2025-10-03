MENU
Φαβορί για τον πάγκο της Τορίνο ο Ντε Ρόσι

Ποδόσφαιρο
Ο Μάρκο Μπαρόνι δύσκολα θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Τορίνο, με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι να προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχθεί.

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος πριν λίγες ημέρες έλυσε τη συνεργασία του με τη Ρόμα, έχει ήδη απορρίψει πρόταση της Μόντσα και στρέφει την προσοχή του σε ομάδες της Serie A.

Η Τορίνο και η Φιορεντίνα εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, με την «γκρανάτα» να φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει τον πρώτο λόγο. Στον σύλλογο επικρατεί δυσαρέσκεια για τον Μπαρόνι και η παραμονή του στον πάγκο θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Από την άλλη, οι «βιόλα» σκέφτονται να δώσουν ακόμη λίγο χρόνο στον Στέφανο Πιόλι, παρά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

