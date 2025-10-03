ΑΕΚ: Εκτός κλήσεων στην εθνική Καμερούν ο Μουκουντί

Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν κλήθηκε στην εθνική Καμερούν, μετά τις παλινωδίες της Ομοσπονδίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Χωρίς… δράματα αυτή τη φορά, ο Αρόλντ Μουκουντί έμεινε εκτός των κλήσεων της εθνικής Καμερούν για τα παιχνίδια με Άγιο Μαυρίκιο και Ανγκόλα. Η κλήση του αμυντικού της ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο είχε γίνει… σίριαλ, καθώς αρχικά βρισκόταν στις επιλογές του Μπρις, μετά ανακλήθηκε, για να επανακληθεί.

Ο Μουκουντί τελικά αρνήθηκε την κλήση, μετά από όλες αυτές τις παλινωδίες της Ομοσπονδίας και μάλιστα εστάλη στην ΑΕΚ η τελική ανάκληση, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα με τη συμμετοχή του στο επόμενο ματς πρωταθλήματος.

Όπως φαίνεται η ρήξη του 27χρονου στόπερ με την Ομοσπονδία του Καμερούν είναι βαθιά και δεν φαίνεται να βρίσκεται λύση, κάτι που σημαίνει πως δύσκολα θα μπει στα πλάνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για το Κόπα Άφρικα, που θα διεξαχθεί Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Κάτι που αποτελεί καλή είδηση για την ΑΕΚ, γιατί δεν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μουκουντί εκείνο το διάστημα.