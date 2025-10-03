Η Marca έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε Άσπας και Κωνσταντέλια! (pic)

Ιδιαίτερη αναφορά από την ισπανική εφημερίδα στον Γιάννη Κωνσταντέλια και την εμφάνισή του στο «Μπαλαϊδος» - Ο κορυφαίος μαζί με τον θρύλο Ιάγκο Άσπας

Η εμφάνιση του 22χρονου μεσοεπιθετικού ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Δικέφαλος στο Βίγκο της Ισπανίας, με τη Marca να στέκεται στην παρουσία του Κωνσταντέλια απέναντι στη Θέλτα.

Η έγκριτη ισπανική εφημερίδα προχώρησε λεπτομερή κριτική τόσο των παικτών της Θέλτα όσο και του ΠΑΟΚ, με τους Ιάγκο Άσπας και Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι οι μοναδικοί με τρία αστέρια (σ.σ. η κορυφαία βαθμολογία).

Πέραν του Έλληνα άσου, οι μοναδικοί «ασπρόμαυροι» με δύο αστέρια ήταν ο σκόρερ Γιώργος Γιακουμάκης, αλλά και ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με έξι αποκρούσεις.

Μία... ιδιαίτερη πρωτιά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια δίπλα σε έναν θρύλο των ισπανικών γηπέδων, τον 38χρονο Ιάγκο Άσπας, το «τοτέμ» της Θέλτα.