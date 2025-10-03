«Η Μπαρτσελόνα εγκαταλείπει την ιδέα της ευρωπαϊκής Super League, συμπορεύεται με την UEFA»

Νέα δεδομένα στο πολύκροτο εγχείρημα της ευρωπαϊκής Super League, για το οποίο είχε πρωτοστατήσει η Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί, που ήταν από τις ομάδες -μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης- που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία μίας νέας ευρωπαϊκής "κλειστής" λίγκας, φαίνεται να εγκαταλείπουν αυτή την ιδέα και να τα βρίσκουν με την UEFA.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Αλεΐς Παρίς της Mundo Deportivo, η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να αλλάξει ρότα και να συμπορευτεί με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για την ενίσχυση της σχχέσης τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Μπαρτσελόνα εκτιμούν ότι η UEFA έχει λάβει σοβαρά τις θέσεις των "μπλαουγκράνα", προχωρώντας σε δομικές αλλαγές που αφορούν στο νέο φορμάτ και την αύξηση των εσόδων για τους συλλόγους.

Αυτές οι ενέργειες ώθησαν την Μπαρτσελόνα στο να εγκαταλείψει την προσπάθεια για τη δημιουργία της Super League που είχε προκαλέσει... σεισμό στο ευρωπαϊκή ποδόσφαιρο.