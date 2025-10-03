MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Football Meets Data: Μειωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ μετά την ήττα στην Ισπανία

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Μειωμένες κατά 11% οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην πρώτη 24άδα του Europa League - Τα νέα δεδομένα και το υπόλοιπο πρόγραμμα

Η Θέλτα αποδείχτηκε ανώτερη και επικράτησε (3-1) του Δικεφάλου στο Μπαλαϊδος, με τους Θεσσαλονικείς να παραμένουν χωρίς νίκη και στην 28η θέση της κατάταξης.

Με μόλις ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια, η υπόθεση πρόκριση δυσκολεύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν το χθεσινό (2/10) ματς, είχε 53% πιθανότητες πρόκρισης, το οποίο μειώθηκε κατά 11% μετά την ήττα στην Ισπανία.

Στο 42% κυμαίνεται το ποσοστό πρόκρισης του Δικεφάλου σήμερα (3/10), ενώ το σενάριο να βρεθεί στο Top8 της League Phase φαντάζει οριακά αδύνατο (1%).

Την επόμενη αγωνιστική οι «ασπρόμαυροι» θα ταξιδέψουν στη Γαλλία να αντιμετωπίσουν τη Λιλ, έχοντας ακόμα δύο δύσκολα παιχνίδια τον Γενάρη (Λυών εκτός - Μπέτις εντός), ενώ ανάμεσα υπάρχουν οι αγώνες με Λουντογκόρετς, Μπραν και Γιουνγκ Μπόις.

 

Football Meets Data: Μειωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ μετά την ήττα στην Ισπανία