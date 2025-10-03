Football Meets Data: Μειωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ μετά την ήττα στην Ισπανία

Η Θέλτα αποδείχτηκε ανώτερη και επικράτησε (3-1) του Δικεφάλου στο Μπαλαϊδος, με τους Θεσσαλονικείς να παραμένουν χωρίς νίκη και στην 28η θέση της κατάταξης.
Με μόλις ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια, η υπόθεση πρόκριση δυσκολεύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν το χθεσινό (2/10) ματς, είχε 53% πιθανότητες πρόκρισης, το οποίο μειώθηκε κατά 11% μετά την ήττα στην Ισπανία.
Στο 42% κυμαίνεται το ποσοστό πρόκρισης του Δικεφάλου σήμερα (3/10), ενώ το σενάριο να βρεθεί στο Top8 της League Phase φαντάζει οριακά αδύνατο (1%).
Την επόμενη αγωνιστική οι «ασπρόμαυροι» θα ταξιδέψουν στη Γαλλία να αντιμετωπίσουν τη Λιλ, έχοντας ακόμα δύο δύσκολα παιχνίδια τον Γενάρη (Λυών εκτός - Μπέτις εντός), ενώ ανάμεσα υπάρχουν οι αγώνες με Λουντογκόρετς, Μπραν και Γιουνγκ Μπόις.