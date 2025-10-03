ΑΕΚ: Στις κλήσεις της εθνικής Αλβανίας ο Στρακόσα

Βασική επιλογή για την υπεράσπιση της εστίας της εθνικής Αλβανίας είναι ο Θωμάς Στρακόσα και δεν θα μπορούσε να λείπε από τις κλήσεις για τα παιχνίδια του Οκτωβρίου.
Η Αλβανία θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 11/10 τη Σερβία εκτός έδρας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ την Τρίτη 14/10 θα δώσει φιλικό με την Ιορδανία.
Στις κλήσεις βρίσκονται επίσης ο Μάριο Μιτάι και ο Ενέα Μιχάι.
⚽🇦🇱 Lista e Kombëtares për ndeshjet kundër Serbisë dhe Jordanisë, më 🗓️ 11 dhe 14 tetor#ForcaShqiperi #Kombetarja pic.twitter.com/eVaOnv3xp3— FSHF (@FSHForg) October 3, 2025