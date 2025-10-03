ΑΕΚ: Στις κλήσεις της εθνικής Αλβανίας ο Στρακόσα

Στην αποστολή της εθνικής Αλβανίας για τα παιχνίδια με Σερβία και Ιορδανία κλήθηκε ο Θωμάς Στρακόσα.

Βασική επιλογή για την υπεράσπιση της εστίας της εθνικής Αλβανίας είναι ο Θωμάς Στρακόσα και δεν θα μπορούσε να λείπε από τις κλήσεις για τα παιχνίδια του Οκτωβρίου.

Η Αλβανία θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 11/10 τη Σερβία εκτός έδρας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ την Τρίτη 14/10 θα δώσει φιλικό με την Ιορδανία.

Στις κλήσεις βρίσκονται επίσης ο Μάριο Μιτάι και ο Ενέα Μιχάι.