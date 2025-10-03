Με Αλγκαρανάζ οι κλήσεις της Εθνικής Βολιβίας

Ο σέντερ φορ της Καλαμάτας, Καρμέλο Αλγκαρανάζ, εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στις επιλογές της εθνικής ομάδας της Βολιβίας.

Παρά το γεγονός ότι τη φετινή σεζόν δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Αλέκο Βοσνιάδη στο πρωτάθλημα της Super League 2, ο Αλγκαρανάζ παραμένει ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας, η οποία σε λίγους μήνες θα δώσει κρίσιμα μπαράζ για την πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο έμπειρος επιθετικός κλήθηκε για τα δύο φιλικά που θα δώσει η Βολιβία στις 10 και 14 Οκτωβρίου, απέναντι σε Ιορδανία και Ρωσία αντίστοιχα.

Μάλιστα, τον επόμενο μήνα η ομάδα της Λατινικής Αμερικής θα δώσει ακόμη δύο φιλικούς αγώνες προετοιμασίας, αυτή τη φορά με αντίπαλους τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, ώστε να διατηρηθεί σε αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει των playoffs.