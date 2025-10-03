Οι άσημοι Κοβάσεβιτς και Ιοσίφοφ που οδηγούν την Τσέλιε

Οι Φράνκο Κοβάσεβιτς και Νικίτα Ιοσίφοφ είναι οι πρωταγωνιστές της Τσέλιε του Ριέρα και έκαναν πάρτι στην άμυνα της ΑΕΚ.

Εξαιρετική ομάδα έχει η Τσέλιε και ο Άλμπερτ Ριέρα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, όπως φάνηκε στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου οι Σλοβένοι επικράτησαν με 3-1. Φαίνεται όμως ότι η ομάδα της Σλοβενίας έχει εξαιρετικό τμήμα σκάουτινγκ. Γιατί οι χθεσινοί πρωταγωνιστές, Φράνκο Κοβάσεβιτς και Νικίτα Ιοσίφοφ δεν αποκτήθηκαν με περγαμηνές, αλλά ταίριαξαν απόλυτα στο πλάνο της Τσέλιε και ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, βγάζουν… μάτια.

Το χατ τρικ του Κοβάσεβιτς δεν ξένισε κανέναν χθες στην Τσέλιε, μιας και ο Κροάτης φορ πετύχει 20 γκολ σε 16 παιχνίδια φέτος, σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Σλοβένοι ανακάλυψαν τον 26χρονο φορ στη… Νότια Κορέα, καθώς αγωνιζόταν στην Γκάνγκγουον, ως δανεικός από τη Βέχεν Βισμπάντεν, ομάδα Γ’ κατηγορία της Γερμανίας. Και τον απέκτησαν με ένα ποσό κοντά στα 500.000 ευρώ. Και το υπόλοιπο βιογραφικό του δεν είναι εντυπωσιακό, έχοντας παίξει στη Χάιντουκ Σπλιτ και τη Ρούντες στην πατρίδα του, στη δεύτερη ομάδα της Χόφενχαϊμ, έχει ένα πέρασμα από την κυπριακή Πάφο το 2021-22, και στη σλοβένικη Ντομζάλε.

Όμως αυτό που ζει φέτος ο Κοβάσεβιτς στην Τσέλιε είναι πρωτόγνωρο, καθώς ποτέ πριν στην καριέρα του δεν ήταν τόσο παραγωγικός. Τα προηγούμενα χρόνια είχε σημειώσει 32 γκολ και τώρα σε λίγους μήνες στην ομάδα του Ριέρα έφτασε τα 20. Μάλιστα, φέτος έχει σκοράρει περισσότερα γκολ από τον Χάρι Κέιν, που μετρά 17 τέρματα.

Ο Ιοσίφοφ αποκτήθηκε τον Αύγουστο του 2024 από τη Β’ Ισπανίας και την Καστεγιόν, έχοντας αφήσει τη Ρωσία για τη δεύτερη ομάδα της Βιγιαρεάλ το καλοκαίρι του 2021. Έπαιξε στη Μιράντες και την Καστεγιόν, με την Τσέλιε να τον αποκτά ως ελεύθερο.

Φέτος, ο 24χρονος Ρώσος εξτρέμ μετρά 19 συμμετοχές, με 6 γκολ και 7 ασίστ και χθες έκανε… πάρτι στην δεξιά πτέρυγα της ΑΕΚ. Ο Ρότα δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα.