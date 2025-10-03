MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πάνω από 76 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις προπονητών από το 2014!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Την στιγμή που τα αγγλικά ΜΜΕ παρουσιάζουν τη θέση του Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως αβέβαιη, γίνεται αναφορά στις αποζημιώσεις που κατέβαλε ο σύλλογος κάθε φορά που έδειχνε την πόρτα της εξόδου σε προπονητές του.

Τα ποσά που έχει καταβάλει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για αποζημιώσεις προπονητών είναι τεράστια, δείχνοντας πως ο σύλλογος δεν φαίνεται να μαθαίνει από τα λάθη του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ραλφ Ράνγκνικ, όπου η οικονομική «αιμορραγία» ξεπερνά κάθε λογική.

Αναλυτικά οι αποζημιώσεις:

  • Μόγιες – 4,9 εκατ. λίρες (5,6 εκατ. ευρώ)

  • Φαν Χάαλ – 8,4 εκατ. λίρες (9,6 εκατ. ευρώ)

  • Μουρίνιο – 19,6 εκατ. λίρες (22,4 εκατ. ευρώ)

  • Σόλσκιερ – 9,1 εκατ. λίρες (10,4 εκατ. ευρώ)

  • Τεν Χαχ – 10,4 εκατ. λίρες (11,9 εκατ. ευρώ)

  • Ράνγκνικ – 14,7 εκατ. λίρες (16,8 εκατ. ευρώ)

Στην περίπτωση του Αυστριακού, η ακριβής αποζημίωση παραμένει ασαφής, καθώς πέρα από το δικό του συμβόλαιο συμπεριλήφθηκαν και έξοδα που σχετίζονταν με τα αναπτυξιακά projects που είχε εισηγηθεί στο κλαμπ.

Συνολικά, η Γιουνάιτεντ έχει καταβάλει 76,7 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις προπονητών και των επιτελείων τους.

Όσον αφορά το σενάριο απομάκρυνσης του Ρούμπεν Αμορίμ, μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει αντίστοιχα ποσά στον Τύπο.

 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πάνω από 76 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις προπονητών από το 2014!