Ο Μέσι ανακοίνωσε φιλανθρωπική περιοδεία στην Ινδία τον Δεκέμβριο

Ο Λιονέλ Μέσι γνωστοποίησε ότι τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα ταξιδέψει στην Ινδία, επιστρέφοντας στη χώρα για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, με σκοπό τη συμμετοχή σε σειρά φιλανθρωπικών δράσεων.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα επισκεφτεί την Καλκούτα, τη Βομβάη και το Νέο Δελχί, από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Στην Καλκούτα, ο Μέσι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στο “GOAT Cup” και το “GOAT Concert”, όπου θα αγωνιστεί δίπλα σε τοπικούς θρύλους του ποδοσφαίρου. Έπειτα, θα μεταβεί στη Βομβάη, όπου θα λάβει μέρος σε εκδηλώσεις με εξέχουσες προσωπικότητες της χώρας.

Η περιοδεία του θα ολοκληρωθεί στο Νέο Δελχί στις 15 Δεκεμβρίου, με τα αποκαλυπτήρια μιας εντυπωσιακής τοιχογραφίας ύψους 7,5 μέτρων και του μεγαλύτερου αγάλματός του που έχει φιλοτεχνηθεί μέχρι σήμερα.

Ο Μέσι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα επισκεφτώ μια τόσο όμορφη χώρα όπως η Ινδία. Θα είναι χαρά μου να παρακολουθήσω συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, paddle cup και να ξεκινήσω φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εμβληματικά στάδια της Καλκούτας, της Βομβάης και του Νέου Δελχί — ίσως και σε μία ακόμη πόλη.»

Τα εισιτήρια για τις εκδηλώσεις θα διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής District. Ο Αργεντινός αστέρας ευχαρίστησε επίσης την πρωτοβουλία Satadru Dutta για τη συμβολή της στην επιστροφή του στην Ινδία, ύστερα από 14 χρόνια.