Ολυμπιακός: Το μυαλό στον ΠΑΟΚ – Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ

Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σκέφτονται στον Ολυμπιακό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φρεσκάρει την ενδεκάδα.

Στροφή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κάνουν άπαντες στον Ολυμπιακό, αφήνοντας πίσω τους την ήττα από την Άρσεναλ. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ξεκίνησε χθες το πρωί στο Λονδίνο, καθώς έκαναν προπόνηση το πρωί στο κέντρο των «κανονιέρηδων», πριν επιστρέψουν στην Αθήνα, σε μια πτήση που είχε ταλαιπωρία και τρίωρη καθυστέρηση.

Ο Ροντινέι δεν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι στην Τούμπα, όπως και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος παραμένει στα πιτς. Από εκεί και πέρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχεδιάζει κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα, με τον Σιπιόνι να διεκδικεί μια θέση στο κέντρο, καθώς ήταν εξαιρετικός όταν μπήκε αλλαγή στο ματς του Λονδίνου. Το ίδιο ισχύει και για τους Μουζακίτη, Στρεφέτσα, που πήραν λιγότερο χρόνο στο «Emirates».

Αλλαγές στην άμυνα δεν… προβλέπονται, καθώς οι Τζολάκης, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια αναμένεται να αγωνιστούν από την αρχή στην Τούμπα. Τα πλάνα του Βάσκου προπονητή θα οριστικοποιηθούν το Σάββατο, πριν αναχωρήσει η αποστολή για τη Θεσσαλονίκη.

