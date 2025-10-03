Δοκιμασία στην έδρα της Λιλ για την Παρί Σεν Ζερμέν

Οι γηπεδούχοι χρειάζονται μόνο τη νίκη για να διατηρήσουν επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας και να μην απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από τις πρώτες θέσεις.
Πιο βατό έργο έχει η Λιόν, η οποία υποδέχεται την Τουλούζ, ενώ η Μονακό φιλοξενεί τη Νις στο «Λουί Ντε», σε μια αναμέτρηση με έντονο τοπικό ενδιαφέρον.
Aναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία της Ligue 1:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/10
Παρί FC-Λοριάν
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10
Μετζ-Μαρσέιγ
Μπρεστ-Ναντ
Οσέρ-Λανς
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10
Λιόν-Τουλούζ
Μονακό-Νις
Στρασμπούρ-Ανζέ
Χάβρη-Ρεν
Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
- Παρί Σεν Ζερμέν 15
- Λιόν 15
- Μονακό 12
- Μαρσέιγ 12
- Στρασμπούρ 12
- Λιλ 10
- Λανς 10
- Ρεν 9
- Λοριάν 7
- Τουλούζ 7
- Νις 7
- Παρί FC 7
- Μπρεστ 7
- Οσέρ 6
- Ναντ 5
- Ανζέ 5
- Χάβρη 5
- Μετς 2