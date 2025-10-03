Ο Αλμέιδα και η Σεβίλλη υποδέχονται τη Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε την περασμένη Κυριακή (28/9) στην κορυφή της La Liga, μετά τη νίκη επί της Σοσιεδάδ και την ήττα της Ρεάλ στο μαδριλένικο ντέρμπι.

Ωστόσο, η χαρά στο «στρατόπεδο» των Καταλανών δεν κράτησε για πολύ. Η εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League προκάλεσε προβληματισμό, καθώς απέναντι σε μια αποδεκατισμένη πρωταθλήτρια Ευρώπης, οι «μπλαουγκράνα» επανέφεραν στο προσκήνιο αδυναμίες που είχαν εμφανιστεί και την περασμένη σεζόν, προτού πραγματοποιήσουν το εντυπωσιακό τους comeback και κατακτήσουν το νταμπλ.

Χρόνος για περισυλλογή δεν υπάρχει, καθώς την Κυριακή (5/10) η ομάδα του Χάνσι Φλικ ταξιδεύει στη Σεβίλλη για να αντιμετωπίσει τη Σεβίλη του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος δείχνει να έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια. Οι Καταλανοί χρειάζονται το «τρίποντο» για να πάνε στη δεύτερη διακοπή της σεζόν για τις εθνικές ομάδες ως πρωτοπόροι.

Ρεάλ: Νευρικότητα και ανάγκη για αντίδραση

Η Ρεάλ προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τη βαριά ήττα στο «Μετροπολιτάνο», που έβαλε τέλος στο απόλυτο νικών της και την έριξε από την κορυφή. Το άνετο 5-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League πρόσφερε μια προσωρινή ανάσα, ωστόσο η ένταση ανάμεσα στον Τσάμπι Αλόνσο και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε μαρτυρά το τεταμένο κλίμα στη Μαδρίτη.

Το Σάββατο (4/10), οι «μερένγκες» επιστρέφουν στο απόρθητο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου φιλοξενούν τη Βιγιαρεάλ. Η ομάδα του Μαρθελίνο πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην τρίτη θέση, μόλις δύο βαθμούς πίσω από τη «βασίλισσα», προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον στη μονομαχία.

Ατλέτικο: Εντυπωσιακές εμφανίσεις, ζητούμενο η συνέπεια

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δείχνει να αφήνει πίσω το μέτριο ξεκίνημα και να μπαίνει σε ανοδική πορεία. Μετά το εντυπωσιακό 5-2 στο ντέρμπι με τη Ρεάλ, ακολούθησε μια ακόμη πειστική εμφάνιση με το 5-1 επί της Άιντραχτ στο Champions League. Ωστόσο, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε καλείται να δείξει την ίδια αποτελεσματικότητα και εκτός έδρας. Η κυριακάτικη αναμέτρηση με τη Θέλτα στο Βίγκο αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να καλύψει το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της La Liga:

Οσασούνα-Χετάφε 3/10

Οβιέδο-Λεβάντε 4/10

Τζιρόνα-Βαλένθια 4/10

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 4/10

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 4/10

Αλαβές-Ελτσε 5/10

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 5/10

Εσπανιόλ-Μπέτις 5/10

Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγιεκάνο 5/10

Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 5/10



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)