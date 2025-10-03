«Τεστ» στη Φρανκφούρτη για τη Μπάγερν πριν τη διακοπή

Σημαντικές αναμετρήσεις περιμένουν τόσο την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου όσο και τη Ντόρτμουντ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga, που διεξάγεται το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου.

Οι δύο ομάδες συνεχίζουν αήττητες στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλουν να διατηρήσουν το απόλυτο, ενόψει του πρώτου φετινού «Klassiker» στις 18 Οκτωβρίου, αμέσως μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η Μπάγερν, με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (5-0-0), ταξιδεύει στη Φρανκφούρτη για να αντιμετωπίσει την Άιντραχτ, επιδιώκοντας να διευρύνει το αήττητο σερί της. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από εντυπωσιακή νίκη με 6-4 επί της ουραγού Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ, γεγονός που ανεβάζει το ενδιαφέρον της αναμέτρησης.

Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ (4 νίκες, 1 ισοπαλία) υποδέχεται τη φορμαρισμένη Λειψία, η οποία μετρά τέσσερα συνεχόμενα «τρίποντα» και βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από τους «κιτρινόμαυρους». Οι Βεστφαλοί θα κυνηγήσουν την πέμπτη διαδοχική τους νίκη, σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη μάχη της κορυφής.

Ελληνικό «εμφύλιο» στην 6η αγωνιστική

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη φιλοξενεί τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, σε ένα ιδιαίτερο «εμφύλιο» για τους διεθνείς μας. Παράλληλα, η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα ταξιδεύει στη Βρέμη για να αντιμετωπίσει τη Βέρντερ.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Χοφενχάιμ-Κολωνία 3/10

Λεβερκούζεν-Ουνιον Βερολίνου 4/10

Ντόρτμουντ-Λειψία 4/10

Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 4/10

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 4/10

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 4/10

Στουτγκάρδη-Χαϊντενχάιμ 5/10

Αμβούργο-Μάιντς 5/10

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 5/10



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)