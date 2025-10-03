Η Τσέλσι υποδέχεται τη Λίβερπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Δύσκολη αποστολή στο Λονδίνο περιμένει τη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Premier League που διεξάγεται το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου.

Οι «ρεντς», πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος της φετινής σεζόν, αντιμετωπίζουν την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στο τελευταίο παιχνίδι του σαββατιάτικου προγράμματος, με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες και να διατηρήσουν την κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ θέλει να αφήσει πίσω τόσο την πρόσφατη ήττα από την Κρίσταλ Πάλας στο πρωτάθλημα όσο και εκείνη από τη Γαλατασαράι στο Champions League, επιδιώκοντας μια πειστική εμφάνιση απέναντι στους «μπλε».

Από την πλευρά της, η Τσέλσι χρειάζεται απεγνωσμένα βαθμούς, καθώς έχει συμπληρώσει τρία διαδοχικά ματς χωρίς νίκη στην Premier League (ισοπαλία με την Μπρέντφορντ και ήττες από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπράιτον). Οι Λονδρέζοι θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί και να παραμείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις.

Ευκαιρίες για Άρσεναλ και Κρίσταλ Πάλας

Η Άρσεναλ υποδέχεται στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» τη συμπολίτισσα Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Οι «κανονιέρηδες» στοχεύουν σε τρίποντο που θα τους επιτρέψει να εκμεταλλευτούν πιθανή απώλεια βαθμών της Λίβερπουλ και να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στην κορυφή.

Την ίδια στιγμή, η Κρίσταλ Πάλας, μοναδική αήττητη ομάδα της φετινής Premier League (3 νίκες, 3 ισοπαλίες), φιλοξενείται από την Έβερτον και ψάχνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, ώστε να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία και να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εκτός έδρας αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπρέντφορντ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη νεοφώτιστη Σάντερλαντ, σε ένα παιχνίδι όπου οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Τέλος, η Μπράιτον των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γουλβς στο «Μολινό». Οι γηπεδούχοι παραμένουν ουραγοί και αναζητούν ακόμη την πρώτη τους νίκη στη σεζόν.



Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3/10

Λιντς-Τότεναμ 4/10

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 4/10

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 4/10

Τσέλσι-Λίβερπουλ 4/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 5/10

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 5/10

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 5/10

Γουλβς-Μπράιτον 5/10

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 5/10



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

