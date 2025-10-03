ΑΕΚ: Μειώθηκαν οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης στους «16»

Το άσχημο ξεκίνημα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League μείωσε τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με ήττα ξεκίνησε η ΑΕΚ το ταξίδι της στη League Phase του Conference League και οι πιθανότητές της να περάσει απευθείας στους «16» έχουν μειωθεί σημαντικά. Η Ένωση έκανε την πιο κακή φετινή της εμφάνιση στη Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε και πλέον δυσκόλεψε τον στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, η ΑΕΚ βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Όπως σημειώνεται, γνώρισε πτώση 18% στις πιθανότητες κατάκτησης μιας θέσης στο top 8, που οδηγεί απευθείας στους «16» του θεσμού. Την ίδια στιγμή, η Τσέλιε με το θετικό αποτέλεσμα που απέσπασε κατέγραψε αύξηση (+16%), κερδίζοντας έδαφος στη μάχη της πρόκρισης.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με τις λιγότερες πιθανότητες πρόκρισης, πίσω μόνο από την Άλκμααρ (-36%) και τη Λέγκια Βαρσοβίας (-21%), ενώ σε πιο δυσμενή θέση είναι η Ριέκα (-9%), η Ομόνοια (-8%) και η Ραπίντ Βιέννης (-7%).

Η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική θα παίξει απέναντι στην Αμπερντίν, στις 23 Οκτωβρίου στην «OPAP Arena» και σε αυτό το ματς στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για να αντιστρέψει την εις βάρος της κατάσταση.

