Τις... ζημιές από τις ελληνικές παρουσίες στην Ευρώπη καταγράφει ο Τύπος μετά το 0/4, αλλά και την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ στη Euroleague.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – LIVE SPORT

Δεν υπήρχε χειρότερος τρόπος για να γκρεμίσει ο Παναθηναϊκός όσα προσπαθούσε να χτίσει εδώ και μία δεκαριά μέρες… Με αντίπαλο του χεριού του, είχε μπροστά του την τεράστια ευκαιρία για ένα ευρωπαϊκό “2 στα 2” και την πέταξε στα σκουπίδια με τον πιο επιπόλαιο τρόπο, επιστρέφοντας στις μέρες της μιζέριας. Το παράξενο στο χθεσινό 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς είναι ότι για περίπου μία ώρα η ομάδα εμφανίστηκε καλύτερη από κάθε άλλη φορά στην περίοδο με τον Κόντη προπονητή. ¨Έβλεπες από την αρχή μία χαρά μπάλα, με “ζωντανές” επιθέσεις και ποικιλία στην ανάπτυξη, που δημιουργούσε τη βεβαιότητα ότι το βράδυ θα ήταν εύκολο και θριαμβευτικό. Όμως, εκεί παρουσιάστηκε το μόνιμο πρόβλημα που καταταλαιπωρεί. Η αφλογιστία, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία του κακού από πρόπερσι. Έπαιζαν, έπαιζαν, έπαιζαν, μα πάνω που έλεγες… “τώρα θα το βάλουν”, κάτι γινόταν και η προσπάθεια έμενε μισή...

Η καθίζηση εκδηλώθηκε και πάλι την τελευταία μισή ώρα, δείγμα της κακής έως ανύπαρκτης προετοιμασίας που έγινε το καλοκαίρι και για την οποία δεν έχει μιλήσει κανείς έως τώρα. Το μονότερμα διακόπηκε απότομα, οι Ολλανδοί βρήκαν ευκαιρία να βγουν μπροστά, αξιοποιώντας και το επιθετικό ταλέντο τους, βρήκαν τους χώρους που ήθελαν και γύρισαν το ματς με δύο γκολ, αποτέλεσμα και της… αφασίας των αμυνόμενων, που ήταν αλλού γι’ αλλού τις κρίσιμες στιγμές. Πλέον τα πράγματα οδηγούνται σε ακόμη ένα αδιέξοδο. Ο Κόντης σίγουρα έχασε πόντους. Καθόλου απίθανο η ομάδα να βγει πάλι στο ψάξιμο για προπονητή.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Δεν νομίζω να έχει συμβεί ποτέ τρεις ομάδες της ίδιας χώρας να χάνουν τρία ματς στα οποία προηγήθηκαν. ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνέβαλαν χθες σε μία βραδιά ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο τρόπος που έχασαν ήταν κομμάτι διαφορετικός. Ο ΠΑΟ είχε πολλές τελικές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο (18 έλεγε η στατιστική…) αλλά λίγες ευκαιρίες. Ωστόσο συνεχίζοντας να πιέζει θα βρει το γκολ: μία εκτέλεση κόρνερ του Τετέ έδωσε τη δυνατότητα στον Σφιντέρσκι να γίνει σκόρερ. Και μετά; Μετά άρχισαν τα μαγικά. Ο σκόρερ βγήκε και μαζί του κι ο καλός Μπακασέτας. Οι Ολλανδοί κέρδισαν μέτρα και με δύο γκολ του Σμιτ γύρισαν το ματς. Κι από τον πάγκο ήρθαν για να γυρίσουν το ματς Μλαντένοβιτς και Καλάμπρια. Τι να πεις;

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Κουτέσα και κάθε φορά που πλησίαζε την περιοχή της Τσέλιε έκανε ευκαιρίες. Αλλά αντί να τελειώσει το ματς άφηνε την μπάλα σε μία ομάδα που α΄νει πρωταθλητισμό στη χώρα της και ξέρει από κλειστές άμυνες: η Τσέλιε με τρία γκολ του Κοβάτσεβιτς από πέντε μέτρα απλά την τιμώρησε. Με τους Γκρούγιτς και Μάριν αόρατους τη μεσαία γραμμή και τον Πήλιο να υποφέρει, η ΑΕΚ έχασε χωρίς καλά-καλά να καταλάβει πώς. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον κατάλαβε: απλά κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, αλλά ένα γκολ του Άσπας στις καθυστερήσεις του π[πρώτου ημιχρόνου αποδείχτηκε μαχαιριά. Ο Λουτσέσκου κράτησε πολλούς βασικούς για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό… Η Θέλτα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη σεζόν.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΝΙΑΣ - ΦΩΣ

Το Ολυμπιακός δεν είχε το καθαρό μυαλό στο τέλος για να μπορέσει να κρατήσει το προβάδισμα που με πολύ κόπο είχε «χτίσει» στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την πρώτη του στην Ευρωλίγκα φέτος.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξέμεινε από... οξυγόνο και ηρεμία στα τελευταία τέσσερα λεπτά της αναμέτρησης απέναντι σε μια ομάδα που είχε πεισμώσει και έψαχνε με λύσσα την πρώτη της νίκη μέσα στην έδρα της. Τα 7/7 τρίποντα του πρώτου δεκαλέπτου έγιναν 1/20 μέχρι και το 38' και ουσιαστικά αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που έβγαλαν τους Πειραιώτες από το πλάνο τους. Βέβαια ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρασε τη μπάλα μέσα στη ρακέτα εκμεταλλευόμενος τον Μιλουτίνοβ, αλλά η κακή βραδιά του Χολ, αλλά και το γεγονός ότι πλέον δεν υπήρχαν τα μεγάλα σουτ για να κρατήσουν την κατάσταση ανάγκασαν τον Ολυμπιακό να χάσει πολλές ευκαιρίες να πάρει το ματς.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Ακόμα κι εμείς οι λάτρες των αποτελεσμάτων, που βάζουμε σε δεύτερη μοίρα το τι μπάλα θα παίξει η ομάδα, όταν μιλάμε φυσικά για την ΑΕΚ, νομίζω ότι αρχίσαμε να εκνευριζόμαστε αφάνταστα με αυτό που βλέπαμε από την ΑΕΚ, ακόμα και στο διάστημα που προηγούνταν από το γκολ του Κουτέσα. Γιατί δεν είναι απλά ότι η ΑΕΚ έδωσε την μπάλα στην Τσέλιε, περιμένοντάς της στα ¾ του γηπέδου, αλλά δεν την πρέσαρε καθόλου, με αποτέλεσμα να κάνουν ότι θέλουν οι Σλοβένοι έξω, αλλά και μέσα στην περιοχή του Στρακόσα.

Κι ενώ το πρώτο ημίχρονο λήγει ισόπαλο, με την εικόνα να είναι λες και η ΑΕΚ έπαιζε με την… Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου», ο Νίκολιτς κατ’ εμέ κάνει το μεγαλύτερο λάθος του από την ώρα που ήρθε στην Ένωση, ξεκινώντας χωρίς την παραμικρή αλλαγή το δεύτερο ημίχρονο. Και τιμωρήθηκε γι’ αυτό, αφού ήθελε να βάλει τους Μάνταλο και Κοϊτά, πριν το δεύτερο γκολ της Τσέλιε, το οποίο ήταν αποκλειστική ευθύνη του Ρότα. Η ΑΕΚ στη συνέχεια ανέβηκε μεν επιθετικά, αλλά εξακολουθούσε να έχει κενά μεσοαμυντικά. Και δεν άξιζε να πάρει τίποτα περισσότερο από αυτό το ματς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Τι ακριβώς επιδιώκει ο Ολυμπιακός από την παρουσία του στη league phase στο Τσάμπιονς Λιγκ. Να κοιτάξει στα μάτια τους μεγάλους αντιπάλους του, να συγκεντρώσει τα εύσημα και να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά ή να προκριθεί στα νοκάουτ παίζοντας, αν χρειαστεί, ακόμα και αντιποδόσφαιρο; Παραμονή του αγώνα με την Άρσεναλ ο Μεντιλίμπαρ είπε κάτι πολύ σοβαρό στο οποίο δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Στο ερώτημα αν σκέφτεται να αλλάξει στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού ή θα πάει στην ίδια στρατηγική είπε πως «αν αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί δεν θα ξέραμε πώς να το κάνουμε»,

Ο Βάσκος αποκάλυψε με λίγα λόγια πως ο Ολυμπιακός δεν διαθέτει plan B στο παιχνίδι του και φυσικά στερείται προσαρμοστικότητας, στοιχείο ζωτικό στον σημερινό αθλητισμό.

Το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπάρτσα και τον λαβωμένο εγωισμό της. Αν προσπαθήσει να σηκώσει κι εκεί το κεφάλι γιατί δεν έχει μάθει αλλιώς να παίζει, όπως λέει ο Μέντι, τότε θα έχει ένα δύσκολο βράδυ. Και πριν το καταλάβει θα έχει πετάξει η πρόκριση. Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές οι Ερυθρόλευκοι είναι μαζί με τον Άγιαξ οι δύο ομάδες που δεν έχουν βρει ακόμα τον δρόμο προς τα δίχτυα. Υπάρχει όμως κι ένα θετικό στοιχείο: μόνο τέσσερις ομάδες, οι Ρεάλ, Παρί, Ίντερ και Άρσεναλ έχουν δεχτεί λιγότερα γκολ από τον πρωταθλητή Ελλάδας. Οι αριθμοί δεν κάνουν ποτέ λάθος αν τους μελετήσεις σωστά αντί να τους προσαρμόσεις στα καλούπια των επιθυμιών.

