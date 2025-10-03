Όλα τα βλέμματα στο Τορίνο

Η πιο συναρπαστική αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της Serie A διεξάγεται στο Τορίνο, ολοκληρώνοντας το ποδοσφαιρικό τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου.

Το βράδυ της Κυριακής (5/10, 21:45), η Γιουβέντους υποδέχεται τη Μίλαν στο μεγάλο ντέρμπι, που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες χωρίζονται μόλις από έναν βαθμό στη βαθμολογία, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.

Αν η «Γηραιά Κυρία» καταφέρει να πάρει τη νίκη, θα διατηρήσει το αήττητο σερί της και θα μείνει σε απόσταση… αναπνοής από την κορυφή, εφόσον φυσικά δεν υπάρξουν απώλειες από τις υπόλοιπες ομάδες της πρώτης θέσης.

Από την άλλη, η Μίλαν, η οποία δίνει δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι —μετά το νικηφόρο παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας απέναντι στη Νάπολι στο Μιλάνο— στοχεύει στους τρεις βαθμούς για να παραμείνει στην κορυφή και να συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα του φετινού σκουντέτο.

Το αποτέλεσμα στο Allianz Stadium αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και από τις υπόλοιπες ομάδες που συγκατοικούν με τους «ροσονέρι» στην πρώτη θέση, δηλαδή τη Νάπολι και τη Ρόμα. Οι «παρτενοπέι» θέλουν να αφήσουν πίσω την ήττα από τη Μίλαν και να επιστρέψουν στις νίκες, υποδεχόμενοι την ουραγό Τζένοα που παραμένει χωρίς «τρίποντο». Την ίδια στιγμή, οι «τζιαλορόσι» του Κώστα Τσιμίκα ταξιδεύουν στη Φλωρεντία για να αντιμετωπίσουν τη Φιορεντίνα, η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στη φετινή Serie A.

Παράλληλα, η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά υποδέχεται την Τορίνο με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα δοκιμάζεται στο Μπέργκαμο απέναντι στην Αταλάντα, ενώ η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη φιλοξενεί τη νεοφώτιστη Πίζα, που αναζητά το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Βερόνα-Σασουόλο 3/10

Λάτσιο-Τορίνο 4/10

Πάρμα-Λέτσε 4/10

Ίντερ-Κρεμονέζε 4/10

Αταλάντα-Κόμο 4/10

Ουντινέζε-Κάλιαρι 5/10

Μπολόνια-Πίζα 5/10

Φιορεντίνα-Ρόμα 5/10

Νάπολι-Τζένοα 5/10

Γιουβέντους-Μίλαν 5/10



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)