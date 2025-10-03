Ο Ποστέκογλου γράφει αρνητική ιστορία – Το χειρότερο ξεκίνημα προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και έναν αιώνα

Συγκεκριμένα, οι «κόκκινοι» γνώρισαν την ήττα με 3-2 από τη Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Europa League, παραμένοντας χωρίς νίκη στα πρώτα έξι παιχνίδια με τον Έλληνα τεχνικό.
Η Φόρεστ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 18’, όταν ο Ντιαό άνοιξε το σκορ για τους Δανούς. Η αντίδραση ήρθε άμεσα, με τον Ντόι να ισοφαρίζει τέσσερα λεπτά αργότερα (1-1). Ωστόσο, η χαρά κράτησε λίγο, καθώς ο Σόρενσεν έβαλε ξανά μπροστά τη Μίντιλαντ στο 24’. Στο 89’ ο Μπίσκοφ έκανε το 3-1, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να διαμορφώνει το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ποστέκογλου έγινε ο πρώτος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και 100 χρόνια που δεν έχει πανηγυρίσει νίκη στα έξι πρώτα παιχνίδια του (2 ισοπαλίες, 4 ήττες). Ο τελευταίος που είχε παρόμοια αρνητική επίδοση ήταν ο Τζον Μπέινς τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1925, όταν είχε μείνει χωρίς νίκη σε επτά συνεχόμενα ματς.
100 - Ange Postecoglou has become the first permanent Nottingham Forest manager for 100 years to fail to win any of his first six games in charge of the club (D2 L4), since John Baynes failed to win any of his first seven games in August/September 1925. Mate. pic.twitter.com/DjI3Jd4BRT— OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2025