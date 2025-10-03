Ο Ποστέκογλου γράφει αρνητική ιστορία – Το χειρότερο ξεκίνημα προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και έναν αιώνα

Ο Άγγελος Ποστέκογλου καταγράφει ένα αρνητικό ρεκόρ στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς μετά τη νέα ήττα της ομάδας του συνεχίζεται το κακό ξεκίνημα της σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι «κόκκινοι» γνώρισαν την ήττα με 3-2 από τη Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Europa League, παραμένοντας χωρίς νίκη στα πρώτα έξι παιχνίδια με τον Έλληνα τεχνικό.

Η Φόρεστ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 18’, όταν ο Ντιαό άνοιξε το σκορ για τους Δανούς. Η αντίδραση ήρθε άμεσα, με τον Ντόι να ισοφαρίζει τέσσερα λεπτά αργότερα (1-1). Ωστόσο, η χαρά κράτησε λίγο, καθώς ο Σόρενσεν έβαλε ξανά μπροστά τη Μίντιλαντ στο 24’. Στο 89’ ο Μπίσκοφ έκανε το 3-1, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να διαμορφώνει το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ποστέκογλου έγινε ο πρώτος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και 100 χρόνια που δεν έχει πανηγυρίσει νίκη στα έξι πρώτα παιχνίδια του (2 ισοπαλίες, 4 ήττες). Ο τελευταίος που είχε παρόμοια αρνητική επίδοση ήταν ο Τζον Μπέινς τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1925, όταν είχε μείνει χωρίς νίκη σε επτά συνεχόμενα ματς.