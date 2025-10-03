TRIONDA: Αποκαλύφθηκε η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (pics)

Τα ξημερώματα η FIFA με την Adidas αποκάλυψαν την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο σχεδιασμός της TRIONDA είναι εμπνευσμένος από τις τρεις συμδιοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ και διαθέτει κόκκινο, πράσινο και μπλε χρωματικό συνδυασμό.

TRIONDA στα ισπανικά σημαίνει «τρία κύματα» και υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, τρεις χώρες ενώνονται για να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο.