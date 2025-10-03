Μια αγωνιστική κεκλεισμένων στο Αιγάλεω από τη ΔΕΑΒ - Έπεσε ένα μπουκάλι... ούζο στο χορτάρι!

Με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ το Αιγάλεω, για ρίψη αντικειμένων στο παιχνίδι με τη Μαρκό. Μεταξύ άλλων έπεσε στον αγωνιστικό χώρο ένα μπουκάλι... ούζο.

Αναλυτικά:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της Αστυνομίας,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της Super League 2

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 – ΠΑΕ ΓΣ ΜΑΡΚΟ, που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω «Στ. Μαυροθαλασσίτης» στις 28/09/2025 για την 3η αγωνιστική της Super League 2, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της ομάδας του Αιγάλεω από τη Θύρα 12 εκσφενδόνισαν, από την κερκίδα προς τον αγωνιστικό χώρο, δυο (2) μεταλλικά κουτιά μπύρας και ένα (1) άδειο γυάλινο μπουκάλι ούζο, περαιτέρω δε, κατά την αποχώρηση των παικτών της ομάδας τους μετά τη λήξη του αγώνα, εκσφενδόνισαν εναντίον τους περί τα δέκα (10) μπουκάλια γεμάτα με νερό και δύο (2) κουτιά μπύρας αλουμινένια, έμφορτα περιεχομένου,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 39/2025 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024.