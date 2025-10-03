ΑΕΚ: Στις κορυφαίες αποκρούσεις της βραδιάς το στοπ του Στρακόσα (vid)

Η απόκρουση του Στρακόσα με το ένα χέρι σε σουτ του Ιοσίφοφ που κόντραρε, είναι μέσα στις τοπ φάσεις της πρεμιέρας του Conference League.

Δύσκολη ήταν η χθεσινή βραδιά για την ΑΕΚ και τον Στρακόσα στη Σλοβενία, καθώς η Τσέλιε επικράτησε 3-1, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Ο τερματοφύλακας της Ένωσης έκανε κάποιες εντυπωσιακές αποκρούσεις και μια από αυτές επιλέχθηκε από την UEFA ως μια από τις κορυφαίες της βραδιάς.

Στο 24’ o Ιοσίφοφ χόρεψε την άμυνα της ΑΕΚ, έκανε το σουτ, με την μπάλα να κοντράρει στο πόδι του Ρέλβας και να παίρνει κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Όμως ο Στρακόσα με εντυπωσιακό τρόπο διώχνει σε κόρνερ με το αριστερό χέρι.