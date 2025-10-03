ΑΕΚ: Στις κορυφαίες αποκρούσεις της βραδιάς το στοπ του Στρακόσα (vid)

Δύσκολη ήταν η χθεσινή βραδιά για την ΑΕΚ και τον Στρακόσα στη Σλοβενία, καθώς η Τσέλιε επικράτησε 3-1, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Ο τερματοφύλακας της Ένωσης έκανε κάποιες εντυπωσιακές αποκρούσεις και μια από αυτές επιλέχθηκε από την UEFA ως μια από τις κορυφαίες της βραδιάς.
Στο 24’ o Ιοσίφοφ χόρεψε την άμυνα της ΑΕΚ, έκανε το σουτ, με την μπάλα να κοντράρει στο πόδι του Ρέλβας και να παίρνει κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Όμως ο Στρακόσα με εντυπωσιακό τρόπο διώχνει σε κόρνερ με το αριστερό χέρι.
Reflexes, saved penalties and incredible stops 🧤— UEFA Conference League (@Conf_League) October 2, 2025
Watch the best saves from an exciting matchday 1 📺#UECLsaves | @Betano_PT pic.twitter.com/lkpicuLErx