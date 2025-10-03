Η... μισή Ευρώπη θέλει το «παιδί-θαύμα» του Μεξικό

O 16χρονος μεσοεπιθετικός Γκιλμπέρτο Μόρα «τρελαίνει» κόσμο στο Μεξικό με τις εμφανίσεις του, προκαλώντας τεράστιο ενδιαφέρον και από ευρωπαϊκές ομάδες.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ως επιτελικός χαφ, παρά το νεαρό της ηλικίας του, μετράει ήδη 41 εμφανίσεις με εφτά γκολ και 2 ασίστ στο μεξικανικό πρωτάθλημα, ενώ έχει καταγράψει και τρεις συμμετοχές με την Εθνική της χώρας του.

Για τον Μεξικανό μεσοεπιθετικό, μάλιστα υπάρχει εντονότατο ενδιαφέρον, αφού το όνομά του είναι σημειωμένο στις λίστες των Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, που θα δώσουν «μάχη» για την απόκτησή του.

Ο Γκιλμπέρτο Μόρα, θεωρείται «παιδί-θαύμα» στην πατρίδα του και πολύ σύντομα αναμένεται να κάνει την μετάβαση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για να δείξει το τεράστιο ταλέντο του στο κορυφαίο επίπεδο.