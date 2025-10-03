Η Ρεάλ κάνει... δεύτερες σκέψεις για τον Κονατέ

Οι Μαδριλένοι δεν είναι σίγουροι αν θα κινηθούν για την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού της Λίβερπουλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Ιμπραχίμα Κονατέ, όμως σύμφωνα με δημοσίευμα του «Fichajes», οι Μαδριλένοι κάνουν δεύτερες σκέψεις για τον Γάλλο στόπερ.

Η αδυναμίες που παρουσιάζει η αμυντική γραμμή της Λίβερπουλ την φετινή σεζόν έχουν αποθαρρύνει τους ιθύνοντες της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ψάχνουν τον επόμενο ηγέτη της άμυνας τους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι άνθρωποι της Ρεάλ θα τσεκάρουν εξονυχιστικά την περίπτωση του 26χρονου στόπερ μέχρι τον Γενάρη, προτού αποφασίσουν αν θα κάνουν την κίνησή του.